Comment sécuriser et simplifier la gestion de vos sous-traitants ?

L'optimisation de la productivité est l'un des plus grand défis à relever pour le secteur de la construction. La performance des entreprises du BTP a diminué de 20% en France depuis le début des années 2000. Comment peut-on expliquer en partie ce déficit de productivité ? L'accumulation de contraintes administratives pour gérer les sous-traitants et la difficulté à simplifier les opérations avec l'ensemble des intervenants sont des freins considérables pour les entreprises.

Le digital au service de la construction

Des défis il y en a, mais des solutions aussi. Le digital serait-il la planche de salut pour le secteur de la construction ? Olivier Salleron, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB), a défini le digital comme l'une des priorités du secteur. Selon lui, le BTP gagnera en productivité grâce à l'adoption de solutions répondant à de nombreux enjeux dont la gestion de la sous-traitance. Les chiffres lui donnent raison, d’après l’enquête PwC digital procurement, plus de 80 % des entreprises ayant franchi le pas du numérique profitent d'une amélioration de leur performance et d'un gain de productivité accru pour les équipes.

AddWorking : la solution pour les entreprises du BTP

Le digital est un allié pour le BTP à condition d'opter pour le bon outil : AddWorking, éditrice d'une solution SaaS, est la solution qui accompagne de nombreuses entreprises de la construction dans la simplification et la sécurisation de leurs relations avec leurs sous-traitants.

La solution leur permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble du processus de gestion : avec AddWorking, vous identifiez efficacement les compétences dont vous avez besoin et vous créez vos appels d'offres en un clic. Vous contrôlez point par point l'exécution des travaux demandés et fiabilisiez le traitement des factures de vos sous-traitants et leur mise en paiement.

Sécurisation des relations avec les sous-traitants

Dans l'objectif de lutter contre la fraude fiscale et sociale, la loi impose à chaque donneur d'ordre de recueillir auprès de ses sous-traitants un certain nombre de documents administratifs (Kbis, attestation de vigilance, liste nominative de salariés étrangers...). Une fois les documents récoltés, l'entreprise principale doit vérifier leur authenticité afin d'éviter d'encourir des sanctions civiles et pénales.

Cette opération est particulièrement chronophage pour les donneurs d'ordre, c'est pourquoi AddWorking récolte les documents administratifs des sous-traitants de ses clients et automatise leur vérification. L'entreprise principale est garantie de répondre à ses obligations légales et fait gagner un temps considérable à ses collaborateurs. Les donneurs d'ordre peuvent ainsi se concentrer sur leur coeur de métier et faire gagner à leur entreprise un bel avantage concurrentiel.

Simplification des relations avec les sous-traitants

La multiplication d'outils et le manque de partage d'informations entre les différents interlocuteurs sont les deux freins à l'optimisation de vos performances. Avec la solution AddWorking, les informations sont compilées dans un seul outil et restent accessibles à l'ensemble des collaborateurs en charge de la sous-traitance.

L'avantage d'une solution SaaS telle qu'AddWorking est de connecter également les collaborateurs de l'entreprise aux sous-traitants. Concrètement, les sous-traitants peuvent recevoir, signer et envoyer leurs contrats ou encore informer leurs donneurs d'ordre de l'avancée des travaux depuis leurs téléphones, ordinateurs ou tablettes. Que le sous-traitant ou le donneur d'ordre soit sur un chantier ou dans un bureau, la communication et le partage d'information sont assurés par la solution. Résultats ? La réalisation des travaux se fait en totale transparence, le traitement des contrats et des factures est raccourci et le délai de paiement est respecté.

Le recours à la sous-traitance est un formidable levier de croissance pour les entreprises principales à condition d'opter pour le bon outil. La simplification et la sécurisation des relations entre les sous-traitants et les donneurs d'ordre est primordial pour assurer leur productivité, AddWorking en a fait sa priorité pour ses milliers d'utilisateurs.

Contenu proposé par ADDWORKING