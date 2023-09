Comment Saint-Gobain PAM encourage la réutilisation et le recyclage sur les chantiers de canalisations

Dans le cadre de sa stratégie globale de décarbonation et de développement de la circularité de ses produits, Saint-Gobain PAM vient de lancer cet été une nouvelle offre permettant à l’ensemble de ses clients de réduire encore l’impact environnemental des chantiers.

Développée par les équipes logistiques de PAM, Blueway Circular permet la mise en place de quatre actions concrètes :

- le recyclage des pièces de fonte, qu’il s’agisse des coupes (elles seront stockées dans des bennes spécifiques puis insérées dans une filière de massification) ou des anciens tuyaux extraits du sol, démontés et réacheminés vers les unités de fusion des sites Saint-Gobain PAM en France et en Europe ;

- la réutilisation des bois de calage, avec la mise en place d’une consignation formalisée dès la phase d’appel d’offres. Après livraison, les produits sont envoyés en scierie pour tri et renvoi vers les sites émetteurs ;

- la relocalisation des palettes bois, grâce à un renvoi chez des entreprises partenaires à proximité du chantier qui, en échange, autorisent PAM à récupérer des palettes EUR à proximité des usines Saint-Gobain PAM, permettant ainsi de maximiser la réutilisation des palettes et de d’éviter le transport de palettes vides ;

- enfin, la récupération des bouchons des tuyaux, qui sont renvoyés vers les filières locales de recyclage.

L’ensemble de ces actions devrait permettre de traiter en moyenne 85% des accessoires utilisés sur les chantiers de pose et dépose, pour les réintégrer dans une filière circulaire de réutilisation ou de recyclage.

BlueWay

Circular vient compléter l’offre globale BlueWay by PAM, qui avait été lancée en janvier 2023 avec une première solution transport permettant aux clients d’être livrés par des camions roulant aux huiles végétales hydrotraitées (HVO), un biocarburant issu de l’économie circulaire. Fabriqué à partir du retraitement de déchets (huiles de cuisson, huiles résiduelles, etc.), il présente l’avantage de ne pas entrer en compétition avec la production alimentaire et de réduire les émissions de CO2 de plus de 83%.



Cette solution est d’ores et déjà déployée simultanément sur deux chantiers pilotes : la sécurisation du réseau incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris, chantier emblématique porté par Eaux de Paris (partenaire déchets : PAPREC) ; la reprise des réseaux de la place du Général Ferrié à Marseille, pour le compte de la Société des Eaux de Marseille (partenaire déchets : VEOLIA).