Comment réussir l'installation d'une VMC double-flux

Aurélien Mallebranche, gérant de Climat 13, La Ciotat (Bouches-du-Rhône) :

« En maison, la double-flux présente des contraintes »

Le point le plus important tient dans les économies d'énergie. Avec la double-flux, les calories de l'air capté dans le logement sont récupérées et réinjectées dans le flux entrant. L'air extérieur injecté est ainsi préchauffé dans l'échangeur. Les économies sont notables. L'air est aussi filtré, donc de meilleure qualité. Certes, tout cela a un coût : l'appareil, les bouches de diffusion et de reprise, ainsi que le réseau de gaines. En logement collectif, des colonnes sont réalisées lors de la construction. Mais en maison individuelle, il faut installer l'appareil et des gaines dans les combles. C'est plus de contraintes qu'une VMC classique, en particulier au niveau du dimensionnement. Afin de le réaliser dans de bonnes conditions, j'envoie toutes les informations à mon fournisseur : taille de la maison, nombre de pièces, de salles de bains, de WC… Ainsi, il calcule les besoins et m'indique le système à poser.