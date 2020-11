Comment REI Habitat compte devenir une major de la construction bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Construction bois Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

L’entrée d'AXA IM - Real Assets au capital du groupe à hauteur de 49 % doit lui permettre de mettre en oeuvre un plan de développement national de son activité - plus de 400.000 m² de logements et bureaux en structure bois sur les 7 prochaines années - , d'investir durablement dans la filière forêt-bois française et créer des emplois locaux pérennes.

Engagé depuis plus de 10 ans dans la construction bois et la structuration de la filière forêt-bois française, REI Habitat prévoit un plan de développement national de son activité et le déploiement à grande échelle de l’usage du bois français dans le secteur de la construction.

Pour ce faire, le constructeur a annoncé l'entrée à son capital - à hauteur de 49% - d'AXA IM - Real Assets.

Grâce à ce partenariat, l’ambition du groupe REI Habitat est désormais de développer sur les 7 prochaines années plus de 400.000 m2 de logements et bureaux en structure bois sur l’ensemble du territoire national, représentant environ 120.000 m3 de bois français, correspondant à une augmentation significative de l'activité pour la filière forêt-bois française. Cela représenterait selon REI Habitat, la création ou la sauvegarde de 2400 emplois.

Les investissements du groupe accompagneront le développement industriel nécessaire à la structuration de la filière, et devraient permettre l’amorçage de l’inversion de sa balance commerciale déficitaire.

Major du "made in France"



"Ce partenariat a pour objectif principal de créer un major du "made in France"", a expliqué Paul Jarquin, fondateur et président-directeur général de REI Habitat. "Il vient accélérer la valorisation du bois local dans la promotion immobilière et accompagner la structuration de la filière forêt bois française. C’est l’occasion de construire un réel projet de société autour des forêts."

Depuis 2010, REI Habitat a conçu et livré 10 projets de logements collectifs (200 logements) en Ile-de-France. Il compte passer à 87 projets d'ici 2027.