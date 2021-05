Comment NGE transforme la gare d'Hazebrouck

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Nord Supprimer NGE Génie Civil Supprimer Passerelle Supprimer Construction métallique Supprimer Chantiers Supprimer Valider Valider

La Ville d’Hazebrouck (Nord) et SNCF Réseau ont confié à NGE la déconstruction de la passerelle piétonne de l’Abbé Lemire, ouvrage structurant de la ville, et la reconstruction d’une nouvelle passerelle plus sûre et permettant l’accès des personnes à mobilité réduite.

Dans la nuit du 6 au 7 mai, les équipes de NGE GC ont procédé au démontage et à la dépose de la première travée, de 90 tonnes, de l'ancienne passerelle de la gare SCNF d'Hazebrouck (Nord). Une opération réalisée grâce à deux grues après un pré-découpage minutieux et la sécurisation de la passerelle avec des armatures.

La passerelle de la gare d'Hazebrouck, appelée passerelle de l'Abbé Lemire, est une structure en béton armé de 75 mètres de long, 3,5 mètres de large et 14 mètres de haut pesant 500 tonnes au total. Trois autres travées doivent encore être déconstruites. Travée après travée la passerelle sera complètement démantelée mi-juin.

Un chantier multi-métiers où interviendront les équipes de terrassement et de génie civil du NGE: déconstruction, fondations et préparations des appuis pour l’accueil de la future passerelle, assemblage et pose du nouvel ouvrage, mise à niveau des quais.

Bow-string métallique

La future passerelle métallique, un « bow-string », conçue par l’architecte Pierre-Louis Carlier et construite par le charpentier Berthold-Baudin mesurera 75 mètres de long et 3,5 mètres de large, avec une arche de 14 mètres de haut qui sera mise en lumière la nuit. Le métal permet de passer sur un ouvrage d’une seule travée et d’être mis en place en une seule opération, à la grue, ce qui limite les perturbations du trafic ferroviaire.

La future passerelle de la gare d'Hazebrouck - © Pierre Louis Calier architectes Close Lightbox

La future passerelle métallique, un « bow-string » possèdera une arche de 14 mètres de haut.

Au printemps 2022, la nouvelle passerelle sera levée d’un seul tenant par une grue hors-normes, unique en Europe, de 1200 tonnes.

Accessibilité

En plus du remplacement de la passerelle, NGE s'est vu confier par la Ville d'Hazebrouck et SNCF Réseau, un deuxième lot du réaménagement de la gare : la mise en accessibilité PMR de la gare.

Un escalier et un ascenseur seront installés à chaque extrémité de la passerelle ainsi que deux escaliers et deux ascenseurs pour desservir les quais centraux de la gare dont le souterrain sera modernisé, les quais rehaussés et aménagés, l’ensemble de l’éclairage et de la sonorisation remplacés et les abris de quais ainsi que les marquises rénovés.