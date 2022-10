Comment moduler la place du stationnement dans les communes mal desservies par les transports en commun

Un sénateur, Jérôme Bascher (Oise, LR), fait le constat que de nombreuses communes devant respecter les 20 % de construction de logements sociaux sur leur territoire ne sont que peu desservies par un réseau de transports en commun. Ce qui induit des véhicules supplémentaires et des problèmes de stationnements gênants. En effet, les ménages disposent très souvent d'au moins deux véhicules alors qu'il y a rarement plus d' 1,1 place de stationnement construites par logement. Il demande au gouvernement d'envisager de relever ce seuil de 1,1 à 2, en particulier dans les petites communes, et de rendre ces places gratuites.





Des stationnements supplémentaires inscrits dans le PLU...

Dans sa réponse écrite, le ministère de la Transition écologique rappelle qu' "en cas de saturation des espaces de stationnement, le PLU peut [...] fixer des obligations de réalisation d'aires de stationnement plus importantes pour les logements afin de limiter les stationnements gênants".

En effet, l'article R. 151-44 du Code de l'urbanisme permet aux PLU d'établir des minima en la matière « afin d'assurer le stationnement des véhicules motorisés [...] hors des voies publiques», « dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation d'espace ainsi que de l'imperméabilisation des sols ». Ils doivent tenir « compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à proximité ».

L'exécutif insiste sur le fait qu"il s'agit d'une possibilité accordée au PLU et non d'une obligation" et qu "il appartient donc à l'autorité compétente en matière de PLU de définir au niveau local s'il est nécessaire d'établir des règles en matière de stationnement tenant compte de ces différents aspects et objectifs, et notamment de la capacité de desserte par un réseau de transports en commun."

Ces dispositions s'appliquent aussi aux communes soumises aux obligations de la loi SRU.

... ou réduits pour favoriser la construction de surface habitable

Mais afin de favoriser l'implantation de certaines catégories de logements, notamment sociaux, en abaissant les coûts de construction, le Code de l'urbanisme comporte aussi des dispositions qui permettent de réduire le nombre de places de stationnement.

"L'article L. 151-34 du Code de l'urbanisme prévoit ainsi que le règlement du PLU peut ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, de logements locatifs intermédiaires, d'établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires".

Par ailleurs, à proximité des transports en commun, la surface constructible affectée au logement est priorisée sur la surface de stationnement. Le législateur a instauré un plafond de 0,5 aire de stationnement par logement s'il est situé à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public et si la qualité de la desserte le permet. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, une seule place de parking est requise.

"Cette mesure de plafonnement est imposée au règlement du PLU et opposable au porteur de projet lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme. Elle n'interdit cependant pas à celui-ci de proposer un nombre supérieur de places par logement si cela semble nécessaire".

Enfin, concernant la possibilité de rendre gratuits ces stationnements affectés au logement social, l'exécutif rappelle les bailleurs sociaux sont libres de le faire, mais que "le respect du droit de propriété ne permet pas de [leur] imposer la gratuité de leurs places par une mesure de portée générale".

QE n° 00193, réponse à Jérôme Bascher (Oise - LR) - JO Sénat du 29 septembre 2022