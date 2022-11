Comment mettre en œuvre un système de contrôle d’accès ?

Juliano Goncalves, gérant de Génélec, à Montigny-les-Cormeilles (Val-d'Oise) :

« Un ensemble de risques importants à évaluer »

« Le contrôle d'accès comporte un ensemble de risques importants à évaluer. Il faut déterminer la sensibilité des clients. Il peut s'agir de se protéger contre l'intrusion, le vol de matériel, mais également contre l'intrusion informatique et l'attaque de réseau. Un système protège et prévient des intrusions uniquement si la porte le permet aussi, pas seulement la serrure, et, dans le cas d'un système de gestion, l'informatique ne doit pas être vulnérable. Car tout est possible en termes de contrôle d'accès, même en petit tertiaire : badges, clés, claviers, smartphones, gestion des accès par personne, par horaire, etc. Nous pouvons tout installer, mais si le système n'est pas ou mal utilisé, il présente des failles. Dans le tertiaire, les clients sont de plus en plus demandeurs, car ils sont conscients des risques, même avec un badge qui est copiable. Ils passent souvent avec des produits certifiés ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information). En fonction de leur sensibilité au risque, ils utilisent davantage le chiffrement. »