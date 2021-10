Comment les promoteurs appréhendent-ils la dérogation « espèces protégées » dans la mise en œuvre de leurs projets ?

On croit souvent que la biodiversité est plus « menacée » en secteur péri-urbain qu'en secteur urbain, mais cette croyance n'est pas toujours évidente. Parfois la nature a repris sa place, y compris en secteur urbain, de sorte qu'appréhender l'écosystème d'un terrain identifié en vue de la réalisation d'un projet immobilier devrait être un réflexe généralisé, mais ce n'est pas toujours le cas. Or, en pratique comme en droit, il est pourtant nécessaire d'anticiper ce sujet pour sécuriser les projets.