Comment la sobriété foncière stimule les aménageurs

La sobriété foncière passe par un changement de culture. A l’occasion du salon des maires et des collectivités locales qui se tient du 16 au 18 novembre Porte de Versailles, lemoniteur.fr le démontrera chaque jour de cette semaine, sans prétendre épuiser le sujet, et pour cause : « Ce sera la grande affaire des années à venir », prédit Alain Garès, co-auteur du « Manifeste pour le zéro artificialisation nette » lancé à la fin 2020 par le club Ville et Aménagement, qui rassemble les principales sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte et établissements publics fonciers. L’association a retenu ce thème pour la prochaine édition de ses Entretiens biennaux, les 23 et 24 juin prochain à Clermont-Ferrand. Un signe, parmi d’autres, d’une mobilisation générale dictée par la nécessité d’imaginer de nouvelles manières d’aménager et de construire, après avoir définitivement fermé la page des 30 glorieuses. Dans ces cinq épisodes, les nostalgiques pourront vérifier une loi rassurante : contrairement aux sols, la matière grise s’enrichit quand on l’exploite.