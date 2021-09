Comment Kone partage les données de ses ascenseurs pour la gestion des immeubles

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bâtiment connecté Supprimer Smart building Supprimer France Supprimer Ascenseurs Supprimer Ready2services Supprimer Valider Valider

L'ascensoriste s'est associé avec Intent Technologies, spécialiste des services au bâtiment pour offrir aux gestionnaires de parcs immobiliers, un service inédit de pilotage de leur patrimoine.

Avec l’ascenseur comme colonne vertébrale du bâtiment, il a semblé évident à Kone de s'associer à Intent Technologies, développeur d'une plateforme cloud de pilotage de services, et d'accepter de partager les données de ses appareils.

Via un processus et des pratiques destinés à protéger les données critiques de ses clients, Intent Technologies pourra désormais, à la demande du gestionnaire d'immeuble, collecter les données des ascenseurs gérés par l'ascensoriste finlandais.

« Cette collaboration est l’opportunité de montrer la voie à l’ensemble des acteurs du marché du bâtiment sur le bénéfice d’une stratégie d’ouverture et de mise en place d’une API accessible pour tous les services déployés dans le monde », explique Benjamin Ulrich, fondateur et président de Intent Technologies.

Vision globale

Grâce à cette association, les gestionnaires d’immeubles pourront visualiser et gérer instantanément les opérations en cours sur leur parc d’ascenseurs et disposeront de données sur leur fonctionnement, à l’instar des autres équipements et services connectés de l’immeuble (chauffage, électricité, énergie...).

« Les clients pourront ainsi avoir une vision globale des installations, s’assurer du bon fonctionnement entre elles et même gagner du temps sur les tâches qui relèvent du pilotage et de la supervision des équipements. C’est un pas de plus vers le Smart Building ! », s'enthousiasme Olivier Champeaux, directeur de la Maintenance de Kone France.

Kone, qui assure déjà depuis 2017 une maintenance prédictive des ascenseurs, a en effet déjà nativement connecté l’ensemble de ses appareils depuis 2019 avec sa gamme Kone DX. Cette nouvelle association représente un pas de plus vers le "building as a service".

Avec sa plateforme, Intent Technologies connecte aujourd’hui plus de 160 fournisseurs de services, qui partagent des données sur plus de 12 métiers différents, allant de l’énergie, à la maintenance préventive et curative de toute nature d’équipements, et de tous types d’interventions dans un bâtiment. Elle permet aux gestionnaires d’intervenir instantanément et d’avoir une vision à 360° de l’exploitation d’un bâtiment et de leur parc immobilier.