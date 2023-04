Comment gérer rapidement la facturation depuis un CRM ?

Intégrer un module de facturation au CRM de l'entreprise

Grâce à leur développement en SaaS, les CRM sont de plus en plus personnalisables et adaptés aux besoins des entreprises. Ils peuvent notamment intégrer de nouveaux modules au fil du temps, pour optimiser les performances. Les données sont ainsi centralisées et automatisées, ce qui fluidifie la relation client, mais aussi les relations entre les services de l'entreprise. C'est particulièrement notable en ce qui concerne le service financier et la gestion de la facturation.

Avantages d'un CRM couplé à un module de facturation

En couplant un logiciel de facturation avec un CRM développé en SaaS, la gestion de l'entreprise est optimisée, car :

● les données sont centralisées ;

● les données mises à jour sont immédiatement accessibles aux collaborateurs ;

● tous les collaborateurs peuvent avoir accès au CRM, qu'ils soient au bureau, en déplacement ou en télétravail.

Ces avantages sont particulièrement profitables pour le service financier.

Des données clients centralisées au sein du même outil pour éditer rapidement des factures

Le service financier peut automatiser la création des documents. En effet, les informations relatives à la clientèle sont récupérées automatiquement au sein du fichier clients. Il en est de même pour les informations fournies par le catalogue des services et produits : prix de vente à l'unité, taux de TVA, etc.

Toutes ces données sont accessibles en quelques clics, ce qui permet aux équipes du service financier d'éditer très vite des devis ou bien des bons de commande et des avoirs.

Il est également possible de transformer un devis en facture rapidement. Cela fait gagner du temps, mais permet aussi de limiter les erreurs de saisie.

Transmission des factures par voie électronique

Dès qu'une facture est éditée, elle peut être transmise immédiatement au client par mail. Il suffit de récupérer l'adresse mail dans la fiche personnalisée du client. Le logiciel permet également de programmer des envois de factures récurrentes. C'est une fonctionnalité utile quand un client a souscrit à un abonnement mensuel.

L'envoi de facture électronique a également l'avantage de sécuriser les paiements. En effet, grâce à l'ajout au bas de la facture d'un bouton permet d'effectuer le règlement en ligne, celui-ci peut être fait dès réception. En cas de non-paiement, il est possible de programmer des relances automatiques.

Avertissement en cas de factures impayées

Le service financier reçoit des notifications en cas de factures impayées. Il peut ainsi intervenir rapidement et relancer les clients indélicats. Comme l'outil de gestion est accessible en ligne, les collaborateurs peuvent traiter les relances même s'ils sont en télétravail.

Création de documents comptables

L'outil permet d'intégrer aussi bien des factures de vente que des factures d'achat. La centralisation des données financières permet ainsi de créer des journaux comptables.

Il est possible de donner un accès spécifique à l'expert-comptable de l'entreprise, même s'il s'agit d'un prestataire. La transmission des données comptables est simplifiée et l'expert peut travailler de manière autonome.

Suivi des performances

Avec la centralisation des données financières, il est possible de créer des reportings. Ils permettent, par exemple, de suivre le chiffre d'affaires de l'entreprise en temps réel, les mouvements de trésorerie, les besoins en investissement. Le CRM devient alors un véritable outil de pilotage pour l'entreprise.

Vous souhaitez installer un CRM au sein de votre entreprise ? Le choix d'un CRM pour une TPE doit être guidé par plusieurs critères. Tout d'abord, il est important d'opter pour un CRM qui convient aux besoins spécifiques de l'entreprise, notamment en termes de fonctionnalités, d'évolutivité et de personnalisation.

Notez que, en règle générale, les CRM développés en SaaS sont disponibles sous forme d'abonnement. Il peut y avoir plusieurs formules. Le tarif de l'abonnement est lié au nombre d'utilisateurs et aux fonctionnalités choisies.

Contenu proposé par Sellsy