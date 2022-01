Comment garantir une expérience réseau exceptionnelle ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les nouveaux modes de travail ont fait évoluer les besoins en connectivité dans les entreprises. Une tendance qui s’est accentuée avec la crise sanitaire, laissant place au nomadisme, coworking ou refonte des bureaux classiques.

Ces mutations des modes de collaboration sont parfois en décalage avec les infrastructures des entreprises, poussant leurs dirigeants vers une quête d’efficacité et de performance quant à la mise à disposition de la connectivité auprès de leurs collaborateurs, utilisateurs ou clients.

Des infrastructures connectées

Satisfaire ce besoin d’une connectivité fiable, performante et sécurisée est la mission principale de Naitways.

Aujourd’hui, nous comptons plus de 42 milliards d’appareils connectés dans le monde. Et d’ici 2025, plus de 75 milliards ! Avec la croissance de l’utilisation d’Internet, il est devenu primordial pour les PME comme pour les grandes entreprises d’adopter une infrastructure moderne, résiliente et fiable.

La mission de Naitways

Naitways, entreprise française experte dans la conception d’infrastructure IT, propose un accompagnement dans la conception de réseaux agiles et à l’épreuve du temps. Ses experts certifiés sur les technologies puissantes de Cisco Meraki, leader des solutions informatiques gérées dans le Cloud, vous aident à déployer une architecture sur-mesure pour simplifier votre quotidien.

Grâce à une offre tout-en-un, Naitways offre une solution sur-mesure :

Connectivité dédiée, sécurisée et évolutive jusqu’à 10 Gbps

Une architecture multi-site adaptée aux défis de votre entreprise

Des solutions complètes avec leur partenaire Cisco Meraki

La garantie du respect des réglementations et des normes

L’association Naitways et Cisco Meraki, c’est l’assurance d’un système évolutif et intégré capable de s’adapter à la croissance de toutes les entreprises, quel que soit son effectif.

