Comment concilier le ZAN et la construction ou la rénovation de stations d'épuration ?

Les stations d'épuration exigent parfois des constructions, des agrandissements ou des travaux d'entretien pour lesquels il faut procéder à une artificialisation du sol, rapporte la sénatrice (LR) des Ardennes, Else Joseph, relayant les difficultés des opérateurs de l'eau et de l'assainissement face au ZAN. Elle interroge le gouvernement sur les solutions qu'il envisage.

Besoins et enjeux locaux

Pour rappel, la loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé l'objectif d'atteindre le « zéro artificialisation nette des sols » en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur la période 2021-2031 par rapport à la décennie précédente. La territorialisation de cette trajectoire, déclinée dans les documents de planification et d'urbanisme, doit être conciliée avec l'objectif de soutien de la construction durable et tenir compte des besoins et des enjeux locaux, ainsi que de l'équilibre territorial, souligne dans sa réponse écrite le ministère chargé des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Il appartient donc au bloc communal compétent en matière d'urbanisme et d'assainissement (article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales) "de veiller à ce que des emprises foncières adaptées soient réservées aux créations et extensions de stations d'épuration qui seraient nécessaires, dans le cadre de l'exercice de territorialisation et de répartition des enveloppes de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers".

Projet d'envergure régionale ou d'intérêt communal

Par ailleurs, la loi de lutte contre l'artificialisation des sols n° 2023-630 du 20 juillet 2023 exclut du décompte régional ou local la consommation foncière des projets d'envergure nationale ou européenne et d'intérêt général majeur. Elle est comptabilisée au niveau national. Mais les stations d'épuration ne font pas partie de cette catégorie de projets.

Cette loi a prévu la possibilité de les considérer comme des « projets d'envergure régionale dont la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ou l'artificialisation des sols peut ne pas être prise en compte dans le calcul du ZAN, » dès lors que cette consommation ou cette artificialisation est mutualisée dans le cadre des objectifs prévus par les PLU, les Sraddet, les plans d'aménagement et de développement durable et les schémas d'aménagement régional.

Il est également possible de mutualiser la consommation d'espaces et l'artificialisation induites par ces équipements au niveau local dans le cadre des « projets d'intérêt communal ou intercommunal » (7° de l'article L. 141-8 du Code de l'urbanisme).

Garantie rurale

Enfin, pour prendre en compte les inquiétudes des communes rurales, l'article 194-III de la loi Climat et résilience instaure un mécanisme de « garantie rurale ». Ainsi, une commune « couverte par un plan local d'urbanisme, par un document en tenant lieu ou par une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ne peut être privée, par l'effet de la déclinaison territoriale des objectifs [de lutte contre l'artificialisation des sols NDLR], d'une surface minimale de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers ». Cette surface minimale est fixée à un hectare pour la période 2021-2031 et peut être mutualisée au niveau intercommunal à la demande des communes.

QE n° 05256, réponse à Else Joseph (Ardennes - Les Républicains), JO Sénat du 14 septembre 2023