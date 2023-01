Comment choisir votre déménageur ?

À quoi ressemble le déménageur idéal ?

Le profil du déménageur idéal existe bel et bien. Il est grand, fort, disponible et avenant. Il est véhiculé, peut parcourir de grandes distances sans rien perdre ni abîmer de vos affaires. Et surtout, il n'est jamais seul. Le déménageur idéal se déplace en bande, avec des camarades aussi grands et forts que lui. Malheureusement, le profil du déménageur idéal existe rarement dans notre entourage, ou alors il n'est pas disponible aux dates prévues. Pour un déménagement optimal, il va donc falloir faire appel à une équipe de déménageurs professionnels.

Évaluez vos besoins avec précision avant de contacter un déménageur

Avant toute chose, vous allez devoir faire le point sur vos besoins. Pour que votre déménagement se déroule dans les meilleures conditions, il faudra que vous communiquiez un certain nombre d'informations à vos déménageurs. Quelle est la distance entre votre ancien et votre nouveau logement ? Combien de mètres cubes approximativement va-t-il falloir déménager ? Où le camion va-t-il pouvoir se garer le temps de déménager ? Vous devrez anticiper et calculer tout cela afin de faciliter la vie des déménageurs et de rendre votre déménagement le plus fluide possible.

Les différents types de sociétés de déménagement qui existent en France

Il existe plusieurs types d'entreprises spécialisées dans les déménagements. Tout d'abord, il y a les entreprises indépendantes qui travaillent le plus souvent au niveau local, parfois au niveau national, plus rarement international. Ensuite, il y a les groupements d'entreprises qui permettent généralement de couvrir un territoire plus large et d'ouvrir davantage de disponibilités. Enfin, on retrouve les courtiers en déménagement comme Nextories qui constituent un catalogue de déménageurs dignes de confiance et les mettent en relation avec des clients potentiels souhaitant obtenir un comparatif.

Les certifications : un gage de sérieux et une garantie pour le client

Dans le monde du déménagement, il existe certaines certifications officielles qui permettent de donner des garanties quant au sérieux d'une entreprise. On retrouve en premier lieu la Chambre Syndicale du Déménagement, plus connue sous le nom de CSD. Elle regroupe plus de 500 entreprises de déménageurs. Les sociétés enregistrées auprès de la CSD possèdent obligatoirement une licence de transport ainsi qu'une assurance. Il existe également la certification Afnor NF Service, attribuée aux sociétés de déménagement qui font preuve de rigueur et de fiabilité, aussi bien dans leur travail que dans leur relation avec la clientèle.

Choisissez une entreprise qui possède une assurance spécifique

Il est vivement conseillé de demander à l'entreprise de déménagement que vous êtes sur le point de solliciter de justifier de son affiliation à une assurance. En effet, certains déménageurs, notamment des particuliers, travaillent sans assurance et ne pourraient vous rembourser en cas de dommages sur vos affaires. Une attestation d'assurance responsabilité civile du déménageur constitue donc une bonne garantie de sécurité. Il existe également une assurance déménagement dommage qui correspond à une assurance tous risques et couvre tous les dommages, même ceux qui ne sont pas directement de la responsabilité du déménageur.

Comparez les prix pour ne pas vous ruiner au cours de votre déménagement

Pour choisir son déménageur, le facteur du prix a aussi son importance. Il est évident que plus votre déménagement est long, plus vos affaires sont nombreuses, plus l'opération risque de vous coûter cher. Néanmoins, certaines entreprises de déménagement n'hésitent pas à profiter de la crédulité des particuliers pour imposer des tarifs extravagants. Pour en avoir le cœur net et mettre la main sur un déménageur honnête, n'hésitez pas à passer par un site internet faisant office de comparateur, comme Nextories.

Lisez et recoupez les avis sur internet pour trouver un déménageur fiable

Enfin, il peut être utile de se reporter aux avis et aux commentaires trouvés sur internet afin de contrôler la réputation d'une entreprise de déménagement. Il existe des certifications qui permettent de vous assurer que les commentaires sont authentiques, c'est-à-dire rédigés par de véritables clients, et pas des outils de marketing écrits de façon automatique à des fins promotionnelles. Lorsque votre déménagement sera terminé, vous pourrez vous aussi partager votre avis afin de guider les internautes à l'avenir.

Pour un déménagement sans stress, trouvez le déménageur idéal

Un déménagement, c'est une expérience très lourde dans une vie, aussi bien sur le plan émotionnel que logistique. Même si trouver le déménageur idéal n'est pas facile, laissez-vous guider par un site comme Nextories pour comparer les profils.

Contenu proposé par Nextories