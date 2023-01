Comment choisir une caméra de surveillance IP ?

De nombreuses possibilités afin de vous sentir en sécurité

Initialement, la caméra de vidéosurveillance était réservée aux entreprises. Cependant, elle s’est rapidement démocratisée et il est aujourd’hui parfaitement possible pour les particuliers de l’adopter. Ces derniers sont de plus en plus nombreux à faire ce choix. Le marché connaît aujourd’hui une forte croissance. Selon l’étude réalisée par Market Research Future, celui-ci devrait représenter 1,3 milliard d’euros à l’horizon 2023.

Face à la demande toujours croissante des particuliers et des professionnels, les fabricants ne cessent de multiplier les modèles accessibles. Cet objet fait aujourd’hui partie intégrante des maisons connectées. Néanmoins, vous pourriez rencontrer les plus grandes difficultés dans le choix de votre caméra de surveillance IP. De ce fait, il est absolument primordial de prendre en considération un certain nombre de critères afin de faire le bon choix. De cette manière, vous pouvez vous appuyer sur un dispositif efficace afin d’être rassuré et de dissuader les cambrioleurs.

Les caractéristiques à prendre en considération

Le choix d’une caméra de surveillance IP s’effectue par rapport à votre besoin. Il s’agit en premier lieu de savoir si vous avez besoin d’un dispositif pour l’intérieur ou pour l’extérieur. Pour répondre à cette question, vous devez dans un premier temps définir l’emplacement de votre dispositif de surveillance. Certains modèles sont parfaitement compatibles avec une utilisation en extérieur, tandis que d’autres sont exclusivement réservés pour une utilisation intérieure.

Soyez également vigilant par rapport à la qualité de l’image. Initialement, les premiers modèles vous offraient une définition SD. Désormais, vous trouverez des caméras de surveillance capables d’enregistrer en HD 720 p, 1080p HD ou en 4K ultra HD. Plus la qualité est importante, meilleure sera l’image. C’est un critère essentiel, car il faut savoir que la grande majorité des méfaits se produisent pendant la nuit. Il est donc particulièrement utile de miser systématiquement sur un modèle de qualité en infrarouge pour mieux observer les mouvements.

Mais d’autres détails doivent également attirer votre attention comme l’autofocus et le champ visuel. Au niveau de l’objectif, privilégiez une caméra de surveillance IP fixe ou motorisée en fonction de votre besoin. Comme vous pouvez vous en douter, un dispositif de surveillance avec un capteur 4K disposant d’un zoom sera forcément plus onéreux qu’une caméra avec moins de fonctionnalités.

Vigilance au niveau de la qualité audio

Certes, il ne s’agit pas du premier critère qui vient à l’esprit, mais une qualité sonore est nécessaire dans l’utilisation de la caméra de surveillance sur IP. Si jamais des personnes mal intentionnées tentent de s’introduire chez vous, elles pourraient communiquer entre elles. Or, si vous disposez d’un micro de qualité, les voix seront plus facilement identifiables. Dans cette même optique, choisissez un dispositif avec un haut-parleur. Vous serez ainsi en mesure d’envoyer un avertissement vocal.

Le stockage des images

Concernant ce paramètre, deux choix s’offrent à vous : le stockage de manière locale ou dans le cloud. Dans le premier cas de figure, vous reliez votre caméra de surveillance à un disque dur externe, ce qui vous permettra d’enregistrer les flux vidéo. Cependant, ce n’est pas la meilleure option, car des cambrioleurs avisés pourraient repartir avec le disque dur.

Cette problématique peut cependant être évitée si vous optez pour une solution de cloud. Cette fois-ci, le flux vidéo sera enregistré à distance, sur un serveur FTP ou sur un NAS. Il faudra néanmoins vous montrer vigilant sur la tarification, car certains fabricants vous proposent des offres gratuites et d’autres seront payantes.

Consultez les avis par rapport à l’application du fabricant

La mise en place d’une caméra de surveillance IP implique l’utilisation d’une application spécifique. Celle-ci reste propre au fabricant et vous permettra de recevoir les alertes, mais également d’avoir un suivi à distance. Cependant, il existe de très nombreuses disparités en fonction des marques. Certaines proposent des fonctionnalités supplémentaires, particulièrement rassurantes. D’autres fabricants misent sur l’ergonomie afin de favoriser la facilité d’utilisation.

Il est donc nécessaire d’effectuer cette vérification avant d’acheter votre dispositif pour que vous puissiez avoir une application facile à prendre en main, avec toutes les options que vous recherchez.

Protégez efficacement votre habitation

Pour éviter les cambriolages, vous avez toutes les raisons d’investir dans une caméra de surveillance IP. Mais n’oubliez pas de choisir un modèle avec de multiples fonctions et notamment une excellente qualité d’image en mode nocturne. De cette manière, le dispositif de surveillance se veut particulièrement efficace afin de mettre en déroute les cambrioleurs ou de les identifier plus facilement en cas d’effraction.

Contenu proposé par UBITECH