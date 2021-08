Comment Bouygues Immobilier et Omnes veulent valoriser les fonciers inutilisés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer France Supprimer Grand Paris Supprimer Métropole de Lyon Supprimer Métropole Aix-Marseille-Provence Supprimer Grenoble-Alpes Métropole Supprimer Montpellier Méditerranée Métropole Supprimer Toulouse Métropole Supprimer Métropole européenne de Lille Supprimer Nantes Métropole Supprimer Rennes Métropole Supprimer Bordeaux Métropole Supprimer Logement Supprimer Valider Valider

Le développeur immobilier et la société de gestion de patrimoine souhaitent se concentrer sur les friches et terrains pollués du Grand Paris et des métropoles.

Alliance entre Bouygues Immobilier et Omnes Capital. Le développeur immobilier et la société de gestion de patrimoine pilotent, depuis un mois, un outil présenté dans leur communiqué conjoint comme capable de « lutter contre l’artificialisation des sols, améliorer la biodiversité urbaine et produire des logements bas carbone ». Rien que ça.

Baptisé Geophoros, ce fonds vise à « financer la conversion de fonciers jusqu’à l’obtention d’un permis de construire purgé, en amont de la phase de promotion, sur une période de deux à quatre ans », expliquent les partenaires.

Dépollution et aménagement

Sont ciblés les friches, locaux industriels, terrains pollués et autres fonciers inutilisés ou dégradés dans les dix principales métropoles de France : Lyon, Toulouse, Paris, Lille, Rennes, Nantes, Grenoble, Bordeaux, Aix-Marseille, Montpellier. « C’est en effet dans ces localités que le manque de terrains est le plus problématique alors qu’il est impératif d’y accroître le nombre de logements bas carbone », argumentent-ils.

Les trois de thèmes de reconversion de Geophoros sont la requalification urbaine (changement de destination, modifications des critères de constructibilité…), la recomposition de l’unité foncière (regroupement de plusieurs unités, remembrements…) ainsi que la dépollution et l’aménagement (curage, viabilisation…).

Doté d’une capacité d’investissement de 100 M€, Geophoros se concentre sur des fonciers de taille intermédiaire de 5 à 15 M€. Objectif : créer 2 000 logements, à un horizon non déterminé.