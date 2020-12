Comment Bouygues compte réduire ses émissions de gaz à effet de serre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bouygues Construction Supprimer Colas Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer France Supprimer Emissions de GES Supprimer Bouygues Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Bouygues s’était engagé à publier avant la fin de l’année une stratégie climat compatible avec les exigences de l’Accord de Paris, incluant des objectifs mesurables et quantifiables. C'est chose faite avec un objectif de réduction de 40% de ses émissions pour la branche construction d'ici 2030.

Le groupe Bouygues a présenté mercredi 16 décembre ses engagements en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 sur les scopes 1 (émissions directes), 2 (émissions indirectes liées aux consommations énergétiques) 3a (émissions indirectes en amont) et 3b (émissions indirectes en aval).

Pour la branche construction cela donnerait :

Objectif 2030 (kgCO2e) Année de référence Scopes 1 et 2 Scope 3a Scope 3b Colas 2019 - 30% - 30% Bouygues Construction 2019 - 40% - 30% Bouygues Immobilier 2020 - 32% - 32% - 32%



Mais comment atteindre ces objectifs ?

Chacun des métiers de Bouygues a défini les risques physiques et de transition, ainsi que les déterminants qui dimensionnent ses activités et les marchés qui pourraient être significativement affectés par le changement climatique et la transition bas-carbone ; des premières actions et investissements pour renforcer ou mettre en œuvre des nouvelles solutions de réduction de son empreinte carbone et pour saisir des opportunités commerciales ; la gouvernance requise pour le suivi du déploiement de sa stratégie climat.

Des matériels et des infrastructures peu émissifs

Ainsi, Colas, qui sensibilisera et formera tous ses collaborateurs à ces questions, s'engage à :

• Diminuer les émissions directes des équipements et des industries grâce notamment à une transition du parc matériel vers une énergie décarbonée (biogaz, hydrogène vert, électricité), à un suivi du taux de ralenti des engins/équipements avec de la télématique embarquée et un suivi des consommations énergétiques des postes d’enrobage.

• Réduire l’intensité carbone des produits et matériaux en augmentant la part de liants routiers bas carbone mais aussi la production d’enrobés tièdes, semi-tièdes et enrobés à froids ou encore la production de béton bas carbone. Des actions sont également prévues pour recycler sur place les surfaces de chaussées et Colas s'engage à) produire et à utiliser des matériaux biosourcés.

• Réduire les émissions de GES des clients usagers avec des solutions de planification et de régulation des flux chantiers d’une ville, de gestion des flux de mobilité, de programmation des travaux.

Des chantiers bas carbone

Chez Bouygues Construction, les objectifs de réduction passent d'abord par la formation en interne des collaborateurs (Etam-Cadre) aux enjeux climatiques, en réduisant les émissions liées aux déplacements, en travaillant sur le numérique responsable.

La major va également dialoguer avec les clients pour réfléchir collectivement à la transition bas carbone des opérations. Cela passera par un monitoring des consommations d’énergie des sites et chantiers pour permettre leur réduction.

Par ailleurs Bouygues construction s'engage à :

• Réduire l’impact carbone des achats en agissant sur des lots prioritaires avec par exemple un engagement de réduction de l’impact carbone du ciment.

• Augmenter la part des projets bois réalisés par l’entreprise.

Des offres de logements décarbonées

Enfin du côté de Chez Bouygues Immobilier, on prépare des offres "décarbonées" : Logement (Bas Carbone, Premium, Disruptif), Tertiaire (Le Bureau Généreux®), Aménagement (Urbanera), Service garantie carbone (Aveltys).

Pour cela les équipes seront renforcées et formées au bas carbone avec la mise en place d’une taskforce carbone pour les préparer à la RE2020.

"Bouygues Immo" s'engage également pour des achats responsables avec l'intégration de seuils (critère carbone ajouté au triptyque Qualité/ Coût/ Délai), le sourcing de matériaux et équipements décarbonés, le verdissement des collections et un contrat cadre sur les prestations d’Analyse de Cycle de Vie.

Enfin, Bouygues proposera une "calculette carbone logement et aménagement" pour l'aide à la conception et effectuera un reporting carbone de ses opérations.