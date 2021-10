Comment ADP restructure son ingénierie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Infrastructures Supprimer ADP Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Monde Supprimer Aéroport Supprimer Valider Valider

Une nouvelle organisation de l’ingénierie au sein du groupe vise à refonder ses modes de fonctionnement et réajuster ses objectifs. Une évolution dictée par la révision des perspectives de croissance du trafic aérien, mais aussi par la prise en compte d'enjeux devenus incontournables.

Renommée « Engineering & Capital Projects », la direction de l’ingénierie du groupe ADP se présente désormais en opérateur d’infrastructure intégré et abandonne sa double casquette de maître d’ouvrage délégué et de maître d’œuvre.

« L’ancienne organisation de notre ingénierie, de type loi MOP, disparait au profit d’une articulation généralisée dans le monde des grands gestionnaires d'infrastructures », résume le directeur de l’ingénierie et de l’aménagement d’ADP, Thierry de Séverac.

Son idée ? Recentrer le rôle de chef de projet, placer la gestion et le bon déroulement du projet au cœur de l’organisation et en finir avec les conflits entre lectures budgétaires et techniques. « Nous voulons valoriser et redonner ses lettres de noblesse à notre direction Architecture et Technique qui est le véritable garant de la solidité des ouvrages, de la qualité architecturale et de l’efficacité nos installations », poursuit le dirigeant.

[...]