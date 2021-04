« Comme toutes les villes de France, Paris est confrontée à des problèmes de régulation de l’espace public », Emmanuel Grégoire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Urbanisme Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

Après une présentation détaillée de la révision du Plan local d’urbanisme de Paris, Emmanuel Grégoire évoque, dans la deuxième partie de l'entretien qu'il a accordé au Moniteur, l’élaboration du Manifeste de l’esthétique parisienne et sa réponse à #saccageparis.

Parallèlement aux grands projets d’aménagement urbain, vous pilotez l’élaboration du Manifeste de l’esthétique parisienne. En quoi consistera-t-il plus précisément ?

Le Manifeste de l’esthétique parisienne, que nous rendrons public à la fin de l’année, se composera de trois documents. Tout d’abord, nous publierons un ouvrage de référence sur l’esthétique parisienne et plus largement sur l’esthétique urbaine, dans le cadre d’une exposition au Pavillon de l’Arsenal, qui ouvrira dès la réouverture des lieux culturels. Nous avons confié ce travail universitaire à des spécialistes reconnus. Ensuite, nous produirons deux livrables. L’un concernera la méthode de transposition de nos réflexions sur l’esthétique parisienne dans les documents réglementaires de la Ville : le PLU mais aussi les règlements étalages et terrasses, voirie, parcs et jardins ou encore le règlement local de publicité, etc. L’autre livrable proposera un référentiel d’actions pour notre administration dans tous nos domaines d’intervention : végétalisation, pistes cyclables, mobilier urbain, etc. Plus concrètement, ce guide montrera à quoi devra ressembler un pied d’arbres, une bordure de trottoir, la végétalisation d’un îlot…

« Nous allons modifier la gouvernance du pilotage des espaces publics »

Quand lancerez-vous le concours sur les objets totémiques de l’espace public ?

Nous avons renoncé à cette idée en avançant dans notre réflexion. Tout d’abord, nous allons modifier la gouvernance du pilotage des espaces publics : la maire de Paris, Anne Hidalgo, a nommé un architecte en chef, un paysagiste en chef et un designer en chef, autour desquels nous allons constituer une cellule de pilotage transversal de tous les projets d’aménagement de l’espace public. Pour nous accompagner dans cette démarche, nous lancerons très prochainement un marché afin d’avoir à notre disposition une équipe externe transversale qui nous permettra de repenser l’ensemble de notre stratégie sur l’esthétique de manière globale. En effet, pour poursuivre les objectifs du manifeste nous devons à la fois désencombrer l’espace public et harmoniser les normes qui s’imposent aux objets et aux dispositifs qui le constituent. C’est cette réflexion intégrée qui permettra à terme, d’aboutir à une nouvelle grammaire urbaine. Nous ne pouvons plus penser les objets de manière isolée, il faut les relier à leur environnement et à leurs usages.

[...]