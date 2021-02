Commande publique : mieux utiliser les outils pour modifier les contrats

Le Medef et l’Association des acheteurs publics publient conjointement un guide pratique portant sur la modification des contrats de la commande publique. Un « outil qui se veut pédagogique, accessible, et qui envisage le sujet dans sa problématique globale puisqu’il aborde également l’open data et les concessions », détaille Christophe Mérienne, président du groupe de travail Modification du Medef.