Commande publique : les propositions de France urbaine pour moderniser le cadre européen

Prendre en compte les externalités économiques et sociales de l’achat, encourager le développement de l’analyse en cycle de vie, renforcer la souveraineté européenne, autoriser le recours à la négociation, valoriser les éléments de la politique sociale générale des entreprises… Telles sont les principales propositions de l’association France urbaine.

Avec plus de 200 milliards d’euros par an, le rôle majeur de la commande publique dans la transition écologique et solidaire est [...]