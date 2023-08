Commande publique : les décisions marquantes du 1er semestre 2023

Passation

L’acheteur public peut écarter le candidat qui dépose son offre dans le mauvais tiroir numérique

Le Conseil d’Etat rend une décision tout en équilibre : l’acheteur public n’est pas tenu de rectifier de lui-même ou d’informer le candidat qui n’a pas répondu à la bonne consultation, sauf dans l'hypothèse où il serait établi que cette erreur résulterait d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'acheteur public.

CE, 1er juin 2023, n°469127, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lire la suite

Dépôt de l’offre : l’heure c’est l’heure



La date et l’heure limites pour remettre son pli sur une plateforme en réponse à une consultation s’entendent strictement. « 10 heures » doit se lire avant 10h00 « tout pile », répond le tribunal administratif de Versailles à un candidat évincé qui avait remis son offre à 10 heures et 29 secondes.

TA de Versailles, 8 février 2023, n° 2300644

Lire la suite

Appréciation du prix : le budget de l’acheteur prime sur le montant maximum prévu par l’accord-cadre



La cour administrative d’appel juge que le montant maximum d’un accord-cadre peut être supérieur aux crédits budgétaires alloués au marché. Dans un tel cas, l’acheteur peut écarter une offre si son montant, bien qu’inférieur à celui prévu dans l’accord-cadre, dépasse le montant du budget.

CAA de Paris, 18 avril 2023, n° 21PA02213

Lire la suite

Le défaut d’impartialité de l’AMO s'apprécie largement

L’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) d’une commune qui est aussi le dirigeant de la société qui fournit le logiciel utilisé par le groupement déclaré attributaire du marché est dans une situation de conflits d’intérêts. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat annule la procédure au stade de l’analyse des offres, aucun élément n’indiquant que l’AMO ait pu influer sur la décision plus tôt dans la procédure.

CE, 28 février 2023, n° 467455

Lire la suite

Procédure adaptée : en cas de pondération des sous-critères, l’acheteur doit l’annoncer

Le tribunal administratif de Nancy rappelle que la pondération et la hiérarchisation des critères de sélection doivent être portées à la connaissance des candidats, y compris en procédure adaptée. Il en va de même pour des sous-critères qui au regard de leur nature et de l’importance de leur pondération peuvent s’assimiler à des critères.

TA de Nancy, 18 janvier 2023, n°2203796

Lire la suite

Cotraitance

Pas d’exclusion automatique pour les cotraitants après une résiliation pour faute

Une réglementation nationale ne peut pas prévoir d’inscrire d’office tous les membres d’un groupement défaillant sur une liste de fournisseurs non fiables, les empêchant de participer à de nouvelles procédures de passation de marchés publics. La Cour de justice de l’Union européenne précise que chaque membre du groupement doit pouvoir contester son inscription et établir que les défaillances ayant conduit à la résiliation du marché sont sans rapport avec son comportement.

CJUE, 26 janvier 2023, aff. C-682/21

Lire la suite

La modulation des pénalités infligées doit tenir compte de la répartition des tâches entre les cotraitants

Pour le Conseil d’Etat, s’il existe une convention conclue entre l’acheteur public et les cotraitants fixant la répartition des prestations entre chaque membre du groupement solidaire, le juge doit prend en compte le montant des seules prestations attribuées au cotraitant fautif en vertu de cette convention pour apprécier le caractère excessif des pénalités.

CE, 12 avril 2023, n° 461576, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lire la suite

Concurrence

Deux décisions viennent préciser les règles de prescription des actions en indemnisation des pratiques anticoncurrentielles

En cas de participation d'une personne publique à des pratiques anticoncurrentielles, la prescription de l’action en dommages et intérêts ne peut débuter qu’à la date à laquelle ses nouveaux organes dirigeants, étrangers à ces pratiques, acquièrent une connaissance suffisamment certaine de leur étendue. Les actions de la Région Ile-de-France dans les contentieux sur la rénovation des lycées dans les années 90 ne sont donc pas prescrites, estime le Conseil d’Etat.

CE, 9 mai 2023, nºs 451710 et suivants et 451817 et suivants, publié au recueil Lebon

Lire la suite

Le Conseil d'Etat précise que les règles de prescription de l’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence issues de la réforme de 2017 peuvent s’appliquer à des pratiques anticoncurrentielles qui ont pris fin avant cette date, à condition que ces pratiques ne soient pas déjà prescrites en vertu des règles antérieures.

CE, 1er juin 2023, n° 468098, mentionné dans les tables du Recueil

Lire la suite

Le préjudice résultant d'une entente doit être calculé sur les marchés conclus pendant la durée de celle-ci

L’indemnisation du préjudice causé par une entente doit prendre en compte les achats effectués en exécution de contrats-cadres conclus pendant la période de l’entente, même si la commande est passée alors que l'entente a pris fin. La cour administrative de Paris justifie sa décision car les prix sont déterminés lors de la conclusion des contrats et non lors des commandes.

CAA de Paris, 17 février 2023, n° 14PA024197

Lire la suite

Concession

Une collectivité devenue incompétente ne peut pas modifier un contrat de concession par avenant

En cas de retrait d'une compétence à une intercommunalité, cette dernière ne peut pas modifier par avenant un contrat d’affermage. La cour administrative d’appel de Versailles a jugé que dans cette situation le contrat doit être exécuté dans les conditions antérieures jusqu’à son échéance, sauf accord des communes substituées à l’intercommunalité pour l'exercice de la compétence dont relève le contrat.

CAA de Versailles, 13 avril 2023, n° 21VE00227

Lire la suite

Les échanges entre candidat et maître d’ouvrage sont protégés par le secret des affaires

Le Conseil d’Etat rappelle que le rapport d’analyse des offres est communicable sous réserve du respect du secret des affaires. En revanche, les négociations intervenues entre le candidat et l’administration pendant la passation du contrat de concession sont couvertes par le secret dès lors qu’elles sont de nature à divulguer la stratégie commerciale de l’entreprise.

CE, 15 mars 2023, n° 465171, mentionné aux tables du recueil Lebon

Lire la suite

Les biens appartenant à des tiers n’obéissent pas au régime des biens de retour

La cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les biens appartenant à des tiers mis à disposition d’un délégataire de service public ne sont pas des biens de retour entrés dans la propriété de la personne publique.

CAA Bordeaux, 28 février 2023, n° 21BX01167

Lire la suite

Définition du besoin : un équilibre à trouver entre précision et flexibilité

Pour le Conseil d’Etat, la définition du besoin par l’acheteur doit être suffisamment précise mais doit tout de même permettre aux candidats de conserver une marge de manœuvre pour définir leur stratégie commerciale.

CE, 10 mars 2023, n°s 464816, 464817, 464818, 464819, 464820, 462821, 464822, 464823, 464824, 464825 et 464830

Lire la suite

La redevance du péage autoroutier doit être acquittée par les usagers principalement concernés

Le Conseil d’Etat annule la clause du contrat de concession d’autoroutes qui met à la charge, par une augmentation du tarif du péage, de l'ensemble des usagers de la totalité des 2 714 km du réseau autoroutier concédé à la société ASF le financement des travaux de réalisation du contournement ouest de Montpellier d’une longueur de 6,2 km et dépourvu de péage. Cette clause méconnaît la règle de proportionnalité entre le montant du tarif et la valeur du service rendu.

CE, 27 janvier 2023, n° 462752, mentionné dans les tables du Recueil

Lire la suite

Contentieux

Une offre jugée irrégulière prive le candidat de son intérêt à agir

Le Conseil d’Etat atténue la portée de sa jurisprudence « Clean Building » de 2020 en jugeant que le candidat à une concession dont l’offre a été jugée irrégulière par une décision de justice définitive n’a pas d’intérêt à agir en référé précontractuel et contractuel.

CE, 1er juin 2023, n°468930

Lire la suite

Résiliation anticipée : le décompte de liquidation se substitue au décompte général et définitif

En l’absence de stipulations particulières dans le marché, un décompte de liquidation établi en cas de résiliation se substitue au décompte général et définitif (DGD) devant être établi au terme normal du marché.

CE, 27 janvier 2023, n° 464149, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lire la suite

Le remboursement de l’avance versée au sous-traitant n’obéit pas au même régime que le remboursement de l’avance versée au titulaire

En cas de résiliation d’un marché public, le maître d’ouvrage peut obtenir le remboursement de l’avance versée au sous-traitant même en l’absence DGD, celui-ci étant inopposable au sous-traitant. A l’inverse, il ne pourra pas obtenir le remboursement de l’avance versée au titulaire à défaut d’établissement d’un DGD conformément au marché.

CE, 1er juin 2023, n° 462211, mentionné au recueil Lebon

Lire la suite

Réception de l’ouvrage sous réserves et DGD : gare au point de départ des délais !

En cas de réception prononcée sous réserves, le délai offert au titulaire pour transmettre son projet de décompte final à l’acheteur ne débute qu’à compter de l’exécution définitive des travaux objets des réserves. Le Conseil d’Etat précise que cette décision vaut y compris lorsque la réception se fonde sur la proposition du maître d’œuvre, en l’absence de décision expresse du maître d’ouvrage.

CE, 1er juin 2023, n° 469268, mentionnée aux tables du recueil Lebon

Lire la suite

Marché de substitution : le titulaire défaillant doit demander les pièces justificatives

Le Conseil d’Etat rappelle que dans le cadre de la conclusion d’un marché de substitution, le titulaire défaillant bénéficie d’un droit de suivi. Il précise en revanche que l’acheteur n’est tenu de lui communiquer les pièces justifiant la réalité des prestations exécutées dans le cadre du marché de substitution qu’à la condition d’être saisi d’une demande en ce sens.

CE, 5 avril 2023, n°463554, mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lire la suite