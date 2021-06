Comité de surcoûts Covid : un coup d'épée dans l'eau ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Réglementation Supprimer Indices-index Supprimer Marchés publics Supprimer Marchés privés Supprimer INDEX BTP-Index Bâtiment et Travaux publics Supprimer BT-Bâtiment Supprimer DIVERS-Index divers des coûts de production dans la construction Supprimer BT-2010-Index Bâtiment base 2010 Supprimer TP-2010-Index Travaux Publics base 2010 Supprimer France Supprimer Coronavirus Supprimer Valider Valider

Le gouvernement avait annoncé mi-2020 la création d’un comité de suivi pour prendre en compte les surcoûts induits par les mesures sanitaires mises en place lors de la reprise des chantiers du BTP (dont les pertes de productivité). Piloté par le Commissariat général au développement durable (CGDD), ce comité vient de publier, en catimini, son rapport de conclusion des travaux. Lequel laisse à première vue les professionnels circonspects.

Sans tambour ni trompette, un rapport de conclusion des travaux du Comité de surcoûts induits par la crise sanitaire a été publié le 3 juin 2021 par le Service des données et études statistiques (SDES) du ministère de la Transition écologique. Il est le fruit de séances de travail qui ont réuni, entre septembre et décembre 2020, des maîtres d’ouvrage publics, des organisations professionnelles de la construction et des organismes experts sur le plan économique, technique ou financier sous l'égide du CGDD. Au cœur de leurs réflexions, la question des indices utilisés pour l'actualisation ou la révision des prix des marchés.

Le rapport propose une méthode de calcul d'indicateurs alternatifs qui peuvent servir de référence (non obligatoire) pour les négociations portant sur la période de mars à novembre 2020 entre maîtres d’ouvrage et entreprises de construction. Cela vient compléter les autres dispositifs de soutien afin de compenser les surcoûts et accélérer la reprise complète de l'activité dans le secteur. Pourtant les organisations professionnelles semblent sceptiques sur l'utilité de ce document... qui arrive un peu tard, les factures concernées étant le plus souvent déjà réglées. Et dont la lecture est pour le moins ardue, compte tenu de sa haute technicité.

