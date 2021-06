Comap ajoute des nouveautés à sa gamme multicouche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan plombier Supprimer Tubes et raccords Supprimer Conduit sanitaire Supprimer Réseau d'eau Supprimer Plomberie Supprimer Comap Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des raccordements multicouche présente trois nouveaux éléments dans sa gamme Multiskin. Des solutions qui facilitent et optimisent toujours plus le travail de l’installateur, notamment sur les chantiers de rénovation.

Les raccords instantanés, qui offrent un gain de temps de 80 % par rapport à la brasure cuivre et de 20 % par rapport au sertissage, sont de plus en plus utilisés et appréciés. Et leur installation sans risque les rend particulièrement adaptés en rénovation. Aujourd’hui Comap enrichit sa gamme Multiskin avec trois nouveautés destinées à optimiser son raccordement instantané : des écrous tournants, un raccord passerelle et une dérivation instantanée, T-Plus.

Les écrous tournants permettent d’effectuer des raccordements plus simplement, notamment en rénovation, pour s’adapter à l’existant ou dans des zones difficiles d’accès. Ils sont proposés en plusieurs diamètres (1/2, 1/8) et compatibles avec la majorité des solutions existantes.

Ecrou tournant, Comap



Le raccord passerelle répond à un besoin récurrent des chantiers de rénovation : relier facilement deux technologies de raccordement différentes, comme un ancien tube en cuivre et une nouvelle infrastructure en multicouche. Il est pratique et sécurisant grâce à sa connexion fiable.

Raccord passerelle, Comap



Enfin, le « T-Plus » est dédié au montage de nouvelles dérivations au sein d’un système de conduites existant. Il permet de créer une dérivation de colonne sans couper le réseau ni purger l’eau. Il assure par ailleurs une étanchéité optimale du tuyau. Sa mise en place – à l’aide de 4 vis à serrer alternativement – est très simple, tout comme son fonctionnement : lors de l’activation de son déclencheur, une découpe nette est réalisée dans la conduite, créant la dérivation souhaitée. Il ne nécessite aucun outil spécifique et peut être positionné facilement dans des espaces restreints.