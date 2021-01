Comafranc : Un nouvel entrepôt sur le Territoire-de-Belfort

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Les stratégies Supprimer Territoire de Belfort Supprimer Valider Valider

Le distributeur de matériaux et d’équipements de construction va installer un entrepôt à dans une ancienne base de l’Otan, entre Mulhouse et Belfort.

Damien Meslot, le maire de Belfort, a annoncé dans le dernier numéro (janv-février 2021) de Belfort Mag, le magazine de la ville, l’implantation prochaine de Comafranc dans l’Aéroparc de Fontaine dans le Grand Belfort. D’après le site d’informations locales Le Trois, l’enseigne de négoce de matériaux de construction a acheté une parcelle de 6,1 hectares pour y construire un entrepôt de 13 000 m². Il accueillera 40 salariés.

Pour plus de précision, l'Aéroparc de Fontaine se trouve en Nord Franche-Comté, entre Belfort et Mulhouse, en région Bourgogne-Franche-Comté. Ancienne base aérienne de l'Otan et desservi par l'autoroute A36, l'Aéroparc de Fontaine propose 155 hectares de terrains industriels à vendre.