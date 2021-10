Colomiers : un nouvel espace dans le centre-ville

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

Un parvis et un parking attenant ont été créés à proximité de l’hôtel de ville.

Au début de l’année, la commune de Colomiers (Haute-Garonne) a engagé de nombreuses actions dans le cadre de son projet de territoire. Sur le volet urbain, un programme de redynamisation de l’hyper-centre est à l’étude depuis mai 2021. Toutefois, plusieurs opérations ont déjà été réalisées, comme l’adaptation de l’offre de parkings aux attentes des citoyens.

Récemment, Toulouse Métropole a terminé l’aménagement d’un nouvel espace au nord-est du centre-ville. Celui-ci est constitué d’un parvis et de son parking attenant, allées du Roussillon et de Limogne, à proximité de l’hôtel de ville. Désormais, 74 places de stationnement sont disponibles, dont 2 dédiées à la recharge des véhicules électriques. Le dispositif est complété par une zone bleue de 8 places.

Commencé au printemps 2020, le chantier a aussi permis d’aménager des îlots d’arbustes exotiques et de passages paysagers aux abords de la nouvelle résidence seniors « L’Allégorie » et de son centre médical. À cela s’est ajoutée la mise en place de mobilier d’éclairage public à LED par le Syndicat départemental d’électrification de la Haute-Garonne. La coordination des travaux et la réalisation des espaces verts ont été assurées par les services municipaux.