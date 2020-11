Collectivités : mode d’emploi pour des bâtiments publics sobres

Branle-bas de combat pour la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales : à elles de repérer les projets prêts à démarrer et d’identifier les bonnes portes, pour consommer en deux ans 1,3 milliard d’euros dédiés à cet objectif. Pour les y aider, les ministres de la Cohésion des territoires et du Logement Jacqueline Gourault et Emmanuelle Wargon ont présidé un webinaire pédagogique, le 27 novembre. 2000 internautes les ont suivies.