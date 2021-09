Collect Boks, la nouvelle offre d’Hammel pour la livraison des artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Négoce Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste de la vente à distance d’articles de plomberie Hammel propose aux professionnels une boîte de livraison. Ils peuvent y recevoir leurs commandes, passées chez Hammel ou ailleurs.

Hammel lance officiellement sa Collect Boks le 14 septembre. Cette boîte en acier s’inscrit dans l’air du temps, celui de la vente en ligne et de la livraison simplifiée. L’enseigne du groupe Ayor la propose à la vente (paiement comptant ou avec solutions de financement), mais également à la location, en différents volumes. La boîte existe en 215 litres (500 x 430 x 1 020 mm), 777 litres (800 x 820 x 1 230 mm) et 3 000 litres (1 400 x 1 400 x 1 600 mm). De quoi servir différentes tailles d’entreprises.

Chaque client choisit le placement de la boîte, qui peut être fixée devant le local de l’entreprise, au sol ou au mur. Mais la Collect Boks peut aussi être installée sur chantiers sans raccordement électrique (la batterie est à remplacer tous les deux ans environ). Un ancrage temporaire dans le sol suffit. Puis un transpalette servira à déplacer la Collect Boks d’un chantier à l’autre.

Multifournisseurs

La Collect Boks est incluse dans l’API du site Hammel, de sorte que le client n’a rien à faire de plus pour que la commande arrive dans sa Collect Boks, à partir du moment où celle-ci est bien localisée – aux pros de penser à changer l’adresse en cas de déplacement. Le transporteur mandaté par Hammel reçoit un code d’ouverture de la Boks, à usage unique, pour y déposer la marchandise. Les artisans peuvent aussi générer des codes depuis l’application pour d’autres livreurs, l’usage de la Collect Boks n’étant pas limité aux commandes chez Hammel. Les clients équipés bénéficient donc du confort d’une livraison beaucoup plus souple avec tous leurs fournisseurs.

Autre atout, il est possible de paramétrer les personnes pouvant retirer les colis. La même applicationpermet d’accorder des droits d’ouverture. Le collaborateur n’a pas besoin de code, le Bluetooth de son téléphone étant suffisant pour désactiver le verrou, une gestion de droits pertinente pour des entreprises travaillant avec différentes équipes de compagnons. Cette fonction peut aussi servir pour les retours, le livreur pouvant ouvrir la Collect Boks à l’aide de son mobile pour récupérer les colis à renvoyer au fournisseur.

Bientôt les grandes villes

Pour l’heure, Hammel table surtout sur les villes moyennes pour cette offre. « La Collect Boks n’est pas nécessairement adaptée aux grands centres urbains, car il faut disposer d’une surface adaptée », explique Grégoire Etienne, directeur du développement du groupe Ayor. Pour cette cible d’entreprises dans les grandes métropoles, une autre réponse est en préparation.