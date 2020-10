Collage des revêtements : faire les bons choix

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Carrelage Supprimer Parquet Supprimer Moquette Supprimer Revêtements de sol souples Supprimer Revêtements muraux Supprimer Colle Supprimer Artisan carreleur Supprimer Carrelages et dallages Supprimer Parquets et stratifiés Supprimer France Supprimer Valider Valider

L'utilisation d'une colle adaptée est cruciale pour assurer une longue vie au revêtement. C'est un choix complexe, tant l'offre de produits est large, les spécificités nombreuses et la réglementation étoffée. Focus sur quelques points essentiels.

Innovations

En l'espace d'une dizaine d'années, tous les industriels ont reformulé leurs produits pour améliorer le confort de pose des colles ou la qualité de l'air, pour l'artisan comme pour les utilisateurs. On trouve désormais des mortiers-colles sans poussière, non irritants, allégés (sacs jusqu'à 40 % moins lourds au même rendement), à double taux de gâchage, des colles sans COV ou à prise rapide, etc.

Les DTU

- NF DTU 51.2 Parquets collés : cette nouvelle version de mai 2020 intègre de nouvelles solutions, comme le collage de parquets contrecollés et massifs sur les sols chauffants et/ou rafraîchissants ainsi que la pose dans les pièces humides.

- NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés

- NF DTU 53.1 Revêtements de sols textiles

- NF DTU 53.2 Revêtements de sol PVC collés

Pathologies

Les revêtements de sols sont en tête des désordres répertoriés dans la construction. Ils représentent 18% du coût total des sinistres en maisons individuelles. L'Agence Qualité Construction alerte depuis plusieurs années déjà, dans son bilan annuel « Observatoire de la qualité de la construction », sur ce boom de sinistralité notamment dû à la pose du carrelage. Elle propose sur son site divers documents téléchargeables destinés aux professionnels : des fiches d'observation des différentes pathologies, des fiches de prévention et des guides de bonnes pratiques.

Classification des colles à carrelage

Les mortiers-colles (C) existent en classes de performances C1 (normal), C2 (amélioré), C2 S1 et C2 S2 (déformables). Des caractéristiques optionnelles s'ajoutent : E (temps ouvert allongé), F (prise rapide), G (fluide) et T (résistant au glissement). Les adhésifs en pâte (D) se déclinent en D1 ou D2, avec les seules caractéristiques optionnelles E ou T.

Outils d'aide

L'OPPBTP propose sur son site internet plusieurs outils pouvant éléments. Parmi ceux-ci, le Memo « La pose d'un revêtement de sol », qui liste les risques, conseils, gestes réflexes et EPI adaptés pour chaque phase de chantier et divers exemples d'entreprises ayant opté pour l'usage d'un adhésif ou d'une encolleuse, avec les rendements chiffrés.

Le chiffre

35% : la part du bâtiment dans le marché global des colles. Source : Association française des industries des colles, adhésifs et mastics (Aficam).

Quelques nouveautés :

Weberbond, de Weber :

Une première gamme pour sols souples

Spécialisé dans les chapes, ragréages et colles à carrelage, Weber lance sa première gamme de colles pour revêtements de sol souples. Elle compte six produits sans solvant, labellisés EC1+ et A+ : deux colles polyvalentes (Primo pour le neuf et Star pour une pose au sol comme au mur), deux colles spécialisées (Lino et LVT), une colle repositionnable pour dalles plombantes (Grip), et une colle pour les marches, contremarches ou remontées en plinthe (Contact).

Cermiplus 2.0 ou XL Flex 2.0, de Cermix :

Un seul produit pour deux taux de gâchage

La nouvelle formulation des mortiers-colles Cermiplus les rendent adaptés à un double taux de gâchage (d'où leur appellation 2.0), qui génère confort de travail et gain de temps. Ils peuvent être préparés à consistance normale (pour double encollage au sol ou au mur), mais désormais également à consistance fluide (pour simple encollage au sol). La version Cermiplus 2.0 convient aux céramiques jusqu'à 60 x 60 cm. La Cermiplus XL Flex 2.0, à haute déformabilité C2S1 et à formule réduisant l'émission de poussières jusqu'à 85 %, vise les formats jusqu'à 100 x 100 cm, en intérieur et extérieur, sur plancher rayonnant électrique, en façade ou piscine.

Cermiplus 2.0 ou XL Flex 2.0, de Cermix Close Lightbox

MK 160, de Uzin :

Une colle pour parquets à prise rapide

Facile à mettre en œuvre, cette colle STP élastique dure et monocomposante convient à tous les types de parquets, y compris massifs. Elle présente divers avantages aux applicateurs, comme une prise rapide, un durcissement à l'humidité, une bonne tenue des cannelures et des résidus faciles à éliminer. Sans solvant, elle est certifiée EC 1 R Plus et A+. Bénéficiant d'un temps de travail de vingt à vingt-cinq minutes, elle est sollicitable après vingt-quatre heures. L'industriel allemand a conçu deux conditionnements, un seau de 16 kg ainsi qu'une poche de 6 kg.

MK 160, de Uzin Close Lightbox

P790 Colle & Joint Premium, de Bostik :

Un mastic-colle tout-en-un

Destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d'étanchéité, de calfeutrement, de dilatation et de sols, ce produit multi-usage peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles et le PVC. Sa texture anti-coulure facilite l'application en vertical. Il résiste aux contacts prolongés avec les agents de nettoyage aqueux. Disponible en blanc, gris, noir, beige et brun, il peut être peint.