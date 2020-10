Apparu au début du siècle aux Etats-Unis, le coliving propose aux jeunes actifs urbains aisés une chambre «clés en main», combinant les caractéristiques de l'hôtel et celles du logement. Les prestations proposées, à l'échelle de l'immeuble, concernent de vastes salons et cuisines à partager, voire une bibliothèque, une salle de sport, une laverie, etc. On ne parle d'ailleurs pas de loyer mais de forfait, incluant les charges habituelles, et le gestionnaire de l'immeuble fait appel à un community manager pour assurer des animations régulières. Le coliving, qui est à l'habitat ce que le coworking est au travail, commence à séduire en France les opérateurs de l'immobilier institutionnel et les collectivités, notamment pour répondre aux difficultés de logement des jeunes actifs, confrontés à l'envolée des prix dans les centres des villes les plus attractives. Cet engouement est-il passager ou témoigne-t-il d'une évolution durable des comportements des jeunes, qui valorisent désormais beaucoup plus l'usage de l'habitat que sa propriété ?