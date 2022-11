Colas tisse ses réseaux pour la collecte et la valorisation des déchets du BTP

Valormat et Ecotri : ce sont les noms des deux dernières nées dans la famille Colas. Valormat désigne le réseau de 160 sites accueillant des déchets minéraux de la construction, comme le sable, les graves ou le gravillon. Mais Valormat entend accueillir les six autres flux fléchés par la réglementation : les papiers et cartons, le métal, le plastique, le verre, le bois et le plâtre. Sur le site Valorbat, les déchets inertes seront triés, criblés et concassés pour fabriquer de nouveaux granulats, le résidu étant valorisé dans des filières adaptées. Des passerelles seront étudiées avec des initiatives de production de matériaux à partir de produits recyclés, à l'instar de Valor Bloc. Ce bloc empilable a été imaginé par Tersen, filiale de Colas, à partir de matières premières recyclées.

12 déchetteries

A ces points de collecte, s'ajoutent douze déchetteries Ecotri, destinées aux artisans et PME du bâtiment. Situées en zone urbaine ou périurbaine, elles visent à accueillir une quinzaine de flux de déchets (dont, outre ceux déjà cités, le béton brut, les pneus, les déchets industriels spéciaux notamment).

Dans le cadre de la REP PMCB, Colas est membre fondateur d'Ecominero, l'éco-organisme voulu par la filière minérale et agréé pour les déchets de catégorie 1 (inertes).