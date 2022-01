Colas remporte un contrat de maintenance autoroutier de 400M€ au Royaume-Uni

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas Supprimer Colas contrats Supprimer Royaume-uni Supprimer Autoroutes Supprimer Travaux routiers Supprimer International Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

La filiale de Colas au Royaume-Uni, Colas Ltd, s’est vu attribuer par National Highways le contrat d’entretien et d’intervention autoroutier de l’Area 9 (réseau routier principal de plusieurs comtés du centre de l’Angleterre) d’une durée de 8 ans.

Implantée de longue date dans les Midlands, Colas Ltd, filiale de Colas au Royaume-Uni, s’est vu attribuer par National Highways le contrat d’entretien et d’intervention autoroutier de l’Area 9*, un réseau représentant une longueur totale d’environ 3 760 km d’autoroutes et de routes nationales.

Le montant de ce contrat d'une durée de 8 ans et qui prendra effet au 1er juillet 2022 s'élève à 400 M€.

Colas Ltd réalisera les opérations d’entretien régulier, les réparations, les interventions en urgence et en cas de conditions météorologiques difficiles, ainsi que des travaux divers.

L’entreprise s’est engagée à mettre en oeuvre, dans le cadre du contrat, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre visant à réduire l’empreinte carbone des opérations dès le premier jour.

« Nos routes sont parmi les plus sûres du monde, a déclaré Andrew Jinks, directeur des opérations régionales Midlands de National Highways, et les partenariats comme celui-ci contribuent à maintenir les standards élevés que nous nous fixons et imposons à nos partenaires.

En travaillant en relation étroite avec nos partenaires sur l’entretien courant, les réparations et les interventions en urgence, nous gagnons en efficacité grâce à des méthodes de travail innovantes et sommes en mesure d’apporter la meilleure qualité de service possible à nos usagers.

Nous sommes ravis que Colas ait remporté ce contrat et nous sommes impatients de nous mettre au travail avec eux, ce qui nous permettra de progresser et de renforcer notre expertise régionale. »

* Herefordshire, Worcestershire, Warwickshire, Staffordshire et Shropshire ainsi que, partiellement, Gloucestershire, Derbyshire et Leicestershire.

La région comprend cinq jonctions autoroutières importantes et est située au coeur du nouveau réseau ferroviaire à grande vitesse HS2.