Colas Rail : un contrat à 159 M€ sur la ligne 4 du métro du Caire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas rail Supprimer Colas contrats Supprimer Colas Supprimer Afrique Supprimer International Supprimer Valider Valider

La filiale ferroviaire de Colas a remporté avec un groupement dont elle est mandataire un contrat pour la réalisation des systèmes ferroviaires, voies et dépôts de la future ligne 4 du métro du Caire.

La nouvelle ligne du métro du Caire (16 stations, 19 km de long) doit relier à terme les sites emblématiques que sont le Grand Musée Egyptien et les pyramides de Gizeh.

L’Autorité Nationale des Tunnels (NAT) égyptienne a attribué à Colas Rail, mandataire d'un groupement avec Orascom Construction et Thalès, un contrat avec Mitsubishi Corporation pour la construction de la première phase de cette ligne 4. Le groupement réalisera les systèmes ferroviaires, voies et dépôts pour un montant total de 650 millions d’euros, dont 159 millions pour Colas Rail.

En tant que mandataire du groupement, Colas Rail supervisera l’intégration des systèmes et la coordination générale du projet. Les équipes réaliseront également l’alimentation électrique et participeront à la construction de la voie ferrée et de la signalisation ferroviaire.

Acteur majeur de la réalisation du métro du Caire depuis 1980, Colas a déjà participé à la construction des lignes 1 et 2 et livré la deuxième phase de la ligne 3 en août dernier.