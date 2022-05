Colas et l'international, moteurs de la croissance de Bouygues au 1er trimestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Colas Supprimer Bouygues résultats Supprimer Bouygues Construction Supprimer Bouygues Supprimer Bouygues Immobilier Supprimer France Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Entreprises Supprimer Valider Valider

Le chiffre d’affaires des activités de construction et services s’établit à 5,9 milliards d’euros sur le premier trimestre 2022, en hausse de 7 % sur un an (+ 3 % à périmètre et change constants). L'activité à l'international, en hausse de 11 % bénéficie des bionnes performances de Colas.

En hausse et toujours plus internationale. Voilà comment résumer l'activité de la branche construction et services de Bouygues au 1er trimestre.

Le chiffre d’affaires s’établit à 5,9 milliards d’euros, en hausse de 7 % sur un an (+ 3 % à périmètre et change constants). La part à l’international est en hausse de 11 % sur un an grâce à Colas (2,4 Md€ de CA, en hausse de 12% par rapport au T1 2021) et à des effets de change favorables.

Fin mars 2022, le carnet de commandes des activités de construction et services est en hausse de 4 % à 34,6 milliards d’euros, un niveau élevé qui offre une bonne visibilité sur l’activité future.

La part du carnet de commandes de Bouygues Construction et Colas à l’international poursuit là aussi sa progression, et, fin mars 2022, atteint 65 %, en hausse de 3 points par rapport à fin mars 2021.

Le carnet de commandes de Bouygues Construction à fin mars 2022 (20,8 milliards d’euros) est stable par rapport à fin décembre 2021. Au premier trimestre 2022, Bouygues Construction a enregistré une prise de commandes en hausse de 8 % par rapport au premier trimestre 2021, tirée par l’international et les activités de fonds de commerce. Le carnet de commandes reste toutefois inférieur de 3 % à son niveau de fin mars 2021, en raison d’un volume moindre de grandes affaires conclues depuis 1 an.

Carnet de commandes record pour Colas

Le carnet de commandes de Colas s’élève au niveau record de 12 milliards d’euros, en hausse de 22 % sur un an. Il est porté par le carnet de commandes de Destia, et par une bonne dynamique commerciale dans les activités routières notamment en France, au Canada et aux USA, et dans les activités ferroviaires à l’international : Colas a notamment remporté au premier trimestre le contrat de la première phase de la ligne 4 du métro du Caire en Egypte (un contrat de 650 millions d’euros dont 159 millions d’euros pour Colas Rail).

Bouygues Immobilier a les permis, par encore les chantiers

Enfin, dans un marché résidentiel français marqué par une demande toujours soutenue, Bouygues Immobilier continue de renforcer sa maîtrise foncière, et a bénéficié d’un effet de rattrapage significatif sur le volume de permis de construire obtenus. Cela ne se traduit toutefois pas encore dans les mises à l’offre. En outre, l’attentisme se poursuit dans le tertiaire (contribution de 13 millions d’euros au CA du premier trimestre 2022 contre 45 millions d’euros au premier trimestre 2021). Au total, le carnet de commandes de Bouygues Immobilier est en repli de 13 % par rapport à fin mars 2021 et les réservations sont en baisse de 11 % sur la même période.