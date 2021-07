Colas a 10 semaines pour reconstruire la piste de l'aéroport de Cork (Irlande)

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée International Supprimer Colas chantiers Supprimer Aéroport Supprimer Europe Supprimer Valider Valider

Le contrat de réalisation accélérée remporté par Colas prévoit la reconstruction de la piste principale de l'aéroport avant Noël. Le gouvernement irlandais apportera 10 millions d'euros pour financer en partie le projet.

10 semaines : c'est le timing serré que devront respecter les équipes de Colas qui ont décroché le contrat de reconstruction de la piste principale de l'aéroport de Cork (Irlande).

Les travaux préparatoires sur le site doivent commencer avant le 13 septembre, date à laquelle l'aéroport sera fermé et Colas et ses sous-traitants devront travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant ces 10 semaines afin de terminer la piste pour le 22 novembre.

Les travaux comprennent la reconstruction de la piste principale, une nouvelle sous-station électrique et un nouveau système de contrôle de sécurité des bagages en soute. Au total, quelque 40 millions d'euros sont investis pour moderniser l'aéroport de Cork entre 2020 et 2022.

Colas a expliqué que la reconstruction de la piste sera le projet de construction à grande échelle le plus rapide entrepris dans le pays ces dernières années : 12 mois entre l'approbation du financement et l'achèvement des principaux travaux - comprenant les appels d'offres de l'UE, la conception, les approbations réglementaires et la construction.

"L'ampleur du projet, du début à la fin, ne peut être sous-estimée, impliquant une planification et une logistique détaillées - 3 000 chargements de camion d'asphalte, 500 puits de trous d'entretien à construire, 140 kilomètres de câbles électriques et 60 kilomètres de gaines de câbles et de drains à poser", a détaillé Carl Fergusson, PDG de Colas Limited, la filiale de Colas au Royaume-Uni.