Cogedim : deux nominations pour grandir en régions

Le deuxième promoteur national annonce deux nominations majeures pour notamment développer de nouveaux partenariats avec des promoteurs locaux.

Du changement à la direction de Cogedim, marque phare du groupe Altarea. Le deuxième promoteur national, dont le directeur général est Vincent Ego, annonce deux nominations par communiqué daté du 21 avril.

Antoine Mosnier quitte le promoteur national Edouard Denis, filiale de Nexity, pour prendre la présidence de Cogedim Régions Ouest, en remplacement de Philippe Arnold, qui devient directeur général chargé du développement externe de Cogedim.

« Disposant d’une grande expérience dans le domaine résidentiel, particulièrement en province et en zone détendue où il a su conjuguer développement et rentabilité des structures dont il a eu la responsabilité, Antoine Mosnier dirigera les trois directions régionales de l’Ouest avec la mission de poursuivre et d’amplifier une stratégie ambitieuse de développement de l’activité sur l’ensemble de ce territoire. Il oeuvrera à accélérer la dynamique de croissance, de performance et de rentabilité des trois directions Aquitaine / Pays-Basque, Atlantique et Midi-Pyrénées », explique son nouvel employeur.

Après six années passées dans l’Ouest, Philippe Arnold est désormais chargé de la croissance externe, du développement des partenariats et de la recherche de portefeuilles auprès d’opérateurs régionaux dans la France entière. « Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de développement de Cogedim qui repose notamment sur la reprise d’opérateurs régionaux, le rachat de portefeuilles d’affaires, et le développement de partenariats avec des promoteurs locaux », commente Cogedim.

