Co-construire la ville de demain, un challenge à relever pour les promoteurs et les personnes publiques

Depuis quelques années, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) constate que de plus en plus de collectivités territoriales souhaitent prendre une part active dans la construction de la ville. Il s'agit ici d'aller au-delà de l'instruction et de la délivrance d'autorisations d'urbanismes mais d'une co-construction d'un quartier. Si ces projets sont enthousiasmants sur bien des aspects, il ne faut pas oublier que chaque partenaire doit être sur la même longueur d'onde et reconnaître les évolutions de chacun.