CNR logement : les annonces en direct

15h30 : Ouverture de la restitution du Conseil national de la refondation consacré au Logement par Olivier Klein, ministre de la Ville et du Logement.

Le ministre commence son allocution en tentant de rassurer les 70 professionnels présents à la Maison de l’Architecture Ile-de-France, à Paris : « Si la Première Ministre nous fait l’honneur de conclure notre CNR, c’est bien que le logement intéresse l’Etat. »

15h40 : Le choix a dû être difficile… Sur plusieurs centaines de propositions, seules 19 ont été retenues prévient Olivier Klein.

« Ce CNR a produit plusieurs centaines de propositions que vous avez synthétisées en 19 mesures. Pour cette œuvre colossale, mais avant tout cette œuvre utile, je remercie l’ensemble des participants. Elles sont notre doctrine, notre patrimoine. »

© Barbara Kiraly/Le Moniteur Olivier Klein, CNR Logement

15h45 : Et attention prévient le ministre de la Ville et du Logement, « nous sommes rentrés dans l’ère de l’argent public rare. Naïfs sont ceux qui croient qu’en 2023 on peut raser gratis ». Les 19 mesures qui ont été retenues « ne pourront être mises en place sur le champs, qui peut croire que l’état de nos finances publiques peut nous le permettre ? »

15h50 : Olivier Klein esquisse quelques grands chantiers qui s’ouvrent au professionnels du secteur du Logement.

« L’accent sera mis sur la rénovation des copropriétés et en particulier, des copropriétés dégradées. […] Il faudra bouger le système, j’en suis certain. Certes il y a des mesures à prendre dans l’urgence. Il y a un [autre] grand chantier à ouvrir : la gouvernance territoriale du logement. [Il faut] redéfinir la balance entre les collectivités locales et la capacité de l’Etat à reprendre les choses en main quand la situation l’exige. Loi d’exception, opération d’intérêt national… je n’ai aucun tabou.»

Première réaction en marge du discours d'Olivier Klein : "Beaucoup de bruit pour pas grand chose !", Norbert Fanchon (groupe Gambetta) C'est comme la pièce de Shakespeare : beaucoup de bruit pour pas grand chose ! On a un PTZ qui, selon moi devait être élargi et qui au contraire est restreint. Aucun annonce sur les investisseurs institutionnels ou privés et pour les HLM pas grand chose. Donc sur les clientèles du logement neuf - accédants, investisseurs et HLM - il n'y a pas d'annonces à la hauteur d'une crise d'une telle ampleur.

Cette restriction du champ du PTZ va impacter lourdement le secteur de la maison individuelle, premier pourvoyeur de logements. Et en tant que promoteur, je suis pour qu'on construise le plus de logements en France.

Le nouveau zonage pour le logement intermédiaire est une bonne nouvelle mais cela ne va pas permettre de produire 10 à 20 000 logements supplémentaires.

Globalement, il manque un geste à l'égard des investisseurs. On supprime le Pinel ? Dont acte. Mais il faut soutenir les institutionnels.

16h : François Bayrou, Haut-Commissaire au plan prend la parole.

Le Conseil National de la Refondation a de beaux jours devant lui… « Il faut pérenniser le CNR pour qu’en temps réel, le réel soit entendu pour pérenniser les mesures. »

16h08 : Du côté de la FNAIM, de la FFB, du Pôle Habitat de la FFB, de la FPI, de Procivis, de l’Unis et de l’Unsfa - qui ont publié une lettre ouverte à Emmanuel Macron pour l’appeler à prendre des mesures fortes face à l’urgence de la crise du logement - c’est la douche froide. En conclusion de son allocution, le Haut-commissaire au plan appelle à trouver « des solutions utiles, efficaces et peu chères ».

Lettre ouverte de la FNAIM, de la FFB, du Pôle Habitat de la FFB, de la FPI, de Procivis, de l’Unis et de l’Unsfa à Emmanuel Macron "Sacrifier le seul outil d’accession à la propriété dans le neuf, le Prêt à Taux Zéro (PTZ), dans plus de 90 % des communes, c’est accroître la fracture entre ceux qui ont les moyens de choisir leur mode d’habiter et ceux qui seront assignés à résidence. Supprimer le Pinel sans alternative, c’est nier le rôle du parc locatif privé pour la mobilité de nombreux Français. Ne rien prévoir en soutien des travaux de rénovation énergétique, après avoir annoncé qu’il faudrait investir 48 Mds€ de plus par an pour répondre aux objectifs, c’est aller droit dans le mur."

16h15 : Cédric Van Styvendael, co-animateur d’un atelier de travail du CNR Logement remet les pendules à l’heure.

« Investir dans le logement, ça ne coûte pas. Ce sont 52 Mds€ qui sont rapportés à l’Etat chaque année par la politique du logement. Arrêtons de dire que le logement « ça coûte un pognon de dingue ». Non, ça rapporte « un pognon de dingue ». Sans compter ce que ça évite comme dépense de santé. » Autre idée forte portée par le maire de Villeurbanne : « le logement, nous ne pouvons pas en faire un outil de compétition entre les uns et les autres. Il faut une politique généraliste du logement pour proposer un parcours de vie. Nous sommes prêts à travailler avec vous Monsieur le ministre. Il faut juste que l’on accepte de se dire qu’il faut refondre totalement le système. »

"C'est scandaleux !", Damien Hereng (Mikit) C’est scandaleux. En supprimant le PTZ on fait perdre du pouvoir d’achat Immobilier à 90% des clients !On peut estimer que 15-20000 opérations seront perdues. Or 1 logement individuel construit représente près de 2 emplois. Donc 30 a 40 000 emplois sont menacés. Autre remarque : le PTZ rénovation existe depuis longtemps… et n’a jamais marché !

Cédric Van Styvendael fait quelques propositions :

1/ Oui, il est temps de clarifier la responsabilité entre les acteurs. On est arrivé au bout de la complexité. Il faut que l’on retrouve l’Etat stratège, et faire confiance aux collectivités… pour autant qu’elles soient accompagnées par un Etat stratège.

2/ Il faut un choc de l’offre de logement abordable. Cela suppose soi une remise à plat de la fiscalité, véritablement orientée sur les prix de sortie ou sur l’environnement. Le Bail réel solidaire (BRS) a fait ses preuves. Le BRS n’est ni de droite ni de gauche. Avec un objectif de 100 000 à 200 000 unités.

3/ Il faut sauver le soldat HLM. Quel que soit le levier : on n’a pas le droit de jouer avec un outil de cohésion social qui a fait depuis 100 ans la preuve de son efficacité.

4/ Enfin, il faut généraliser le « logement d’abord ».

"L'élargissement du zonage pour le logement intermédiaire va permettre de faire des prix au niveau de ceux du social mais aussi d'élargir les clients potentiels." Benoist Apparu Le logement intermédiaire est un produit relativement nouveau. Et soutenu par les différents gouvernements depuis, a progressé. On est vraiment en train d'installer cette troisième gamme de logement avec un niveau de loyer intermédiaire. Le nouveau zonage n'est pas du rafistolage. Cela augmente les capacités de ventes des promoteurs. Ca va permettre de faire des prix au niveau de ceux du social mais d'élargir les clients potentiels. Ce n'est pas l'alpha et l'omega mais c'est un outil complémentaire. A court terme pour les promoteurs, il y a une clientèle nouvelle possible.

16h20 : Mathieu Hanotin, Maire de St-Denis (93) : « Plus de 400 000 logements indignes en France, avec une concentration incroyable sur certains secteurs. Dans ma commune, à Saint-Denis, c’est 1% du parc de la commune qui est touché. 1 000 logements qui sont aujourd’hui murés. Pour traiter un immeuble, c’est en moyenne 8 ans. On a besoin d’un nouveau droit, de dispositifs fiscaux.»

Un CNR « humiliant » pour la maison individuelle. par Cyril Peter Le Pôle Habitat FFB, qui a participé au Conseil national de la refondation (CNR) sur le logement, ne s’attendait pas à ce que le gouvernement supprime le prêt à taux zéro (PTZ) pour l’achat d’un logement individuel, dès fin 2023. « C’est brutal. Donnez-nous quelques jours pour chiffrer les conséquences de cette mesure la plus impactante pour nos territoires et nos entreprises », a commenté Grégory Monod, son président. « En 2022, 33 000 acquéreurs de logements individuels ont bénéficié d’un PTZ. Ils étaient 17 000 dans le logement collectif. Depuis 2023, la production de PTZ fléchissait, dans des proportions identiques au nombre de crédits immobiliers accordés (en baisse de 35,1% à fin mai selon Crédit Logement, NDLR), à cause de la remontée des taux d’intérêt depuis début 2022 », développe-t-il.

Mécaniquement, les constructeurs de maisons individuelles devront poursuivre leurs efforts dans la restriction des frais généraux, le gel des embauches, la fermeture d’agences et les autres mesures pour faire à la baisse des ventes. « A fin avril, 84 000 maisons individuelles ont été vendues sur douze mois glissants. Cela représente une baisse de 44% par rapport à avril 2022 et de 31% par rapport à la moyenne long terme, depuis 2008. Les craintes pour l’emploi se concentrent dans les zones rurales et périurbaines », assure-t-il.

Autre mesure qui passe mal : l’extinction du Pinel, à destination des investisseurs locatifs. « Les investisseurs institutionnels, comme CDC Habitat, n’interviendront pas dans tous les territoires. Le gouvernement renforce ainsi la fracture territoriale entre les métropoles et les 90% du reste du territoire, où on ne devrait plus produire. » Les métropoles, où le prix du foncier renchérit le prix de sortie payé par les particuliers qui peinent à se loger, ne sont pourtant pas privilégiées : aucune mesure choc comme l’encadrement des prix du foncier n’est prévue par le gouvernement, qui mise plutôt sur un renforcement du bail réel solidaire (BRS), principe de dissociation du foncier et du bâti qui permet de baisser le prix des logements.

« Sidéré » par les conclusions de ce CNR « humiliant » pour les professionnels qu’il représente, Grégory Monod n’assistera finalement pas au discours de conclusion de la Première ministre Elisabeth Borne, ce 5 juin à 17h30 à Paris. « Ce serait incohérent de participer à la politique de salon, alors que j’ai des adhérents à l’agonie, lâche-t-il. Ce CNR, c’est de l’enfumage pour légitimer une volonté politique de stigmatiser la maison individuelle, un logement qui reste abordable pour les primo-accédants. Le gouvernement disait écouter les sachants, les entreprises sur le terrain… Mais rien ne ressort de nos discussions. Nous ne rompons pas le dialogue, mais nous ne participerons pas à un énième débat sur le logement. »

16h25 : Nathalie Latour, Directrice Générale Fédération des Acteurs de la Solidarité exprime son « immense inquiétude face à un niveau historique de places d’hébergements d’urgence et pourtant encore beaucoup de ménages sans solution. Il y a 330 000 personnes sans domicile fixe et 2,4 millions qui attendent un HLM, dont 73% ont des problèmes de ressources pour accéder à un logement. Si on se félicite que ce plan logement d’abord puisse se poursuivre il faudrait qu’il ait une ambition. Attention à ne pas refaire un jour sans fin. On attend un pilote dans l’avion pour poursuivre ce travail. »

16h30 : Catherine Sabbah, déléguée générale de l'institut des hautes études pour l'action dans le logement donne le ton. Le groupe de travail qu’elle co-anime avec Mickael Nogal, ancien député - « Réconcilier la France et les Français avec l’acte de construire » - a été rebaptisé : « Réconcilier la France et les Français avec l’acte de produire des logements nouveaux », a-t-elle annoncé. « Cela sous-entend que les logements nouveaux ne sont pas forcément des logements neufs. »

16h35 : Les mesures de l'atelier « Réconcilier la France et les Français avec l’acte de produire des logements nouveaux »

1/ Encadrement du prix du foncier. "Si la puissance publique n’intervient pas, on va se retrouver avec un prix du logement de plus en plus coûteux. Une proposition qu’il nous semble importante d’inscrire à l’agenda. Car on a besoin d’avoir des solutions concrètes", estiment Mickael Nogal et Catherine Sabbah.

2/ Inversion de la fiscalité sur la détention du foncier. "Aujourd’hui il est plus avantageux de garder le foncier plutôt que de le céder pour en faire du logement social, libre et intermédiaire."

3/ Partir des besoins des territoires pour fixer un chiffre national.

4/ Généralisation du PLU en 3D : pour donner à voir et embarquer le plus possible la population afin d’éviter les recours abusifs.

5/ Co-construire les documents d’urbanisme : car lorsqu’on y a participé, on a plus de mal à s’y opposer.

6/ Avoir un engagement auprès des maires engagés : une aide de l’Etat auprès des maires bâtisseurs ou qui remettent sur le marché des logements à rénover ou vides. "Basé sur une moyenne, des 3 dernières années ou 3 derniers trimestres, tout cela est à mettre au point, pour financer les équipements supplémentaires. Nous tenons vraiment à cette mesure, Monsieur le Ministre. Il est indispensable d’avoir un pacte de confiance entre les maires et l’Etat. Car il y a de la dépense publique utile. Flécher une partie de la TVA immobilière sur une aide fléchée aux collectivités."

7/ "Nous ne sommes pas arrivés à un consensus sur le statut du bailleur privé, mais il faut simplifier. Est-ce qu’il faut un système de suramortissement ? un changement de fiscalité ? En tout cas le logement locatif est absolument indispensable. Pour ceux qui investissent, et qui sont bénéficiaires d’une aide publique, l’aide doit être conditionnée à une contrepartie sociale ou environnementale. Il ne faut pas 25 niches fiscales mais un statut de droit commun avec des contreparties sociales ou environnementales."

« Il n’y avait pas, au cours de cet atelier la volonté de retourner la table. J’aurais voulu qu’on rase tout, et qu’on reparte d’une feuille blanche. Qu’on mette en avant les nouveaux modes constructifs, et pas qu’on continue avec le lobby du béton. »

Un participant anonyme à l'atelier « Réconcilier la France et les Français avec l’acte de produire des logements nouveaux »

16h40 : Le président de la FFB, Olivier Salleron, en colère.

« Je veux souligner le très bon travail qui a été fait depuis 8 mois par les acteurs du Logement avec expertise et efficacité. Je vais commenter les conclusions qui vont peut-être être annoncées par la Première ministre puisque nous avons été mis au courant hier par la presse. Je vais lire le communiqué de presse que nous venons d’envoyer. Nous allons continuer à travailler avec vous, à rencontrer l’ensemble des parlementaires, au plus proche des territoires. »

"L'élargissement du zonage pour le logement intermédiaire va permettre de faire des prix au niveau de ceux du social mais aussi d'élargir les clients potentiels." Benoist Apparu Le logement intermédiaire est un produit relativement nouveau. Et soutenu par les différents gouvernements depuis, a progressé. On est vraiment en train d'installer cette troisième gamme de logement avec un niveau de loyer intermédiaire. Le nouveau zonage n'est pas du rafistolage. Cela augmente les capacités de ventes des promoteurs. Ca va permettre de faire des prix au niveau de ceux du social mais d'élargir les clients potentiels. Ce n'est pas l'alpha et l'omega mais c'est un outil complémentaire. A court terme pour les promoteurs, il y a une clientèle nouvelle possible.

16h50 : Marjolaine Meynier-Millefert et Christine Leconte, co-animatrices du 3e groupe de travail nommé « Repenser la place du logement dans la transition énergétique et écologique » présentent leurs axes de travail.

1/ Rééquilibrage des territoires : pour travailler à une vision stratégique du territoire aujourd’hui, pour donner à chaque Français un lieu pour se protéger des canicules. "Cela passe par un système de datas partagées et directement gérées avec le gouvernement et l’Etat, et en même temps une déclinaison dans les territoires".

2/ Rénovation durable : donner à voir que le BBC, qui est aujourd’hui une exception, est bien la trajectoire. Qu’il devienne la norme et la règle. Passer d’un mono-geste vers un parcours de rénovation efficace.

3/ Formation et transformation des métiers : à tout changement de paradigme on a besoin de se positionner sur la formation. Tous ceux qui sont en contact sur la question de l'aménagement du territoire et d’amélioration du bâti.

4/ Montée en charge des financements : si on a des objectifs très ambitieux, on ne peut pas les atteindre si on n’a pas la montée en charge qui va avec. Une montée en charge pluriannuelle, pour donner de la visibilité aux acteurs.

5/ Passer des dépenses aux investissements : il faut un plan de filière territorial, pour développer les filières locales en lien avec les stratégies industrielles.

6/ Création d’une banque de la rénovation énergétique. Mettons les moyens sur la rénovation dès maintenant !

17h : Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique

« Nous avons un gros travail sur la simplification. Du point de vue du ménage, être financé par un eco-ptz, MaPrimeRenov ou les CEE… finalement cela importe peu pourvu que ça marche. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais c’est certainement un enjeu. Je tiens beaucoup à tendre vers le reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes. Il faut une contractualisation sur le terrain, qui prendra des formats différents selon les territoires. Il faut avoir la capacité à former. Nous faisons des avancées mais ça ne suffira pas.»

"Le CNR, un lieu utile". Céline Laurens - Déléguée Générale - FIBOIS France "Il est utile que ce genre de lieux continue à perdurer pour permettre de débloquer un certain nombre de freins. Nous sommes dans un changement de paradigme. Il y a une question de formation initiale, il faut former les ingénieurs, les architectes… à construire autrement. On espère que la loi industrie verte accompagnera la montée en puissance des filières. Il faut avoir une cohérence entre toutes les réglementations, car on n’est plus à l’époque de l’expérimentation mais de la massification."