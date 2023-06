CMEM remporte le Trophée du négoce "Négoce responsable"

Deux actions RSE ont été introduites dans la politique de référencement de CMEM. D'une part, la supercentrale classe les fournisseurs selon quatre catégories de critères : la provenance des produits, la démarche RSE de l'industriel, le développement de nouveaux produits éco-responsables et la mesure des actions. Une note de 1 à 3 est attribuée pour chaque critère, la somme débouchant sur un classement visible dans l'intranet accessible aux adhérents. D'autre part, CMEM classe les produits de sa base BDoubleWin selon l'indice de consommation carbone tout au long du cycle de vie. Chaque produit est comparé à la moyenne de sa famille. Trois catégories en résultent : articles vertueux, articles médians et articles à améliorer.

Des actions concrètes résultent de ces volets RSE : présentation à l'ensemble des fournisseurs, trophée pour le fournisseur le plus vertueux en menuiserie dans le cadre de la convention Ligne & Lumière, notification des résultats de classement à l'ensemble des fournisseurs... La démarche RSE intègrera les critères de référencement dès 2024.

Le jury a tenu à récompenser cette démarche ambitieuse, qui traduit l'importance du négoce dans la transformation environnementale du secteur de la construction.