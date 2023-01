CMAI devient le leader espagnol de la porte d’intérieur

Le Groupe CMAI renforce ses positions en Europe. Le spécialiste de la menuiserie d’intérieur avec ses marques Sogam, Quadro, Castalla… vient de faire l’acquisition de la société espagnole Marcos Martínez Minguela. Connue pour sa marque de portes techniques et calandrées Minguela, l’entreprise ibérique « emploie 207 personnes et fabrique 300000 portes par an qu’elle commercialise en Espagne (75%) et dans le cadre de projets tertiaires et résidentiels internationaux (25%). » Avec ce rachat, CMAI devient le premier acteur de la porte intérieure en Espagne. D’après le communiqué, cette acquisition lui permet aussi « de renforcer significativement ses positions et ses offres en France et à l’exportation » avec plus de 1500 collaborateurs, 7 sites de production, un chiffre d’affaires consolidé de près 190 M€ (dont 60% en France, 31% en Espagne et 9% à l’export vers plus de 15 pays).

Dans un communiqué, Dominique Engasser, président du groupe CMAI et Miguel Angel Cepeda, directeur général de CMAI Espagne, ont déclaré: « L’intégration de Minguela au groupe nous permet de poursuivre notre stratégie de croissance internationale et d’extension de notre portefeuille d’offre, notamment dans le domaine des portes techniques, pour le bénéfice de l’ensemble de nos clients et partenaires. Ses dirigeants rejoignent notre groupe avec une vision et des valeurs partagées, au service de notre stratégie de développement ».