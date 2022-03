Climate 6000i, la nouvelle climatisation réversible mono-split de Bosch

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Climatisation Supprimer Chauffage Supprimer Pompe à chaleur Supprimer BOSCH THERMOTECHNOLOGIE Supprimer France Supprimer Valider Valider

La marque propose une nouvelle gamme de climatisation réversible qui va au-delà du confort thermique, en privilégiant la qualité de l’air intérieur.

Destinée à tous types de projets résidentiels, la gamme Climate 6000i de Bosch Thermotechnologie se décline en quatre puissances de 2,6 à 7 kW pour s’adapter à divers espaces, des petites chambres aux grands salons. Réversible, elle fonctionne en toutes saisons, rafraîchit en été (A+++) et réchauffe en hiver (A++), avec un SEER de 8,6 et un SCOP de 4,6. Elle couvre une très large plage de températures extérieures, de -15°C à +50°C.



Une batterie de filtres pour assainir l’air



Au-delà du confort thermique, Climate 6000i intègre des technologies pour déshumidifier et purifier l’air intérieur. Un filtre haute densité réduit les poussières jusqu’à 50 % et le pollen jusqu'à 80 %. Un filtre à charbon actif élimine le formaldéhyde, les COV et les odeurs incommodantes. Un bio-filtre anti-bactérien, à enzyme biologique et filtre HEPA, capture les petites poussières, bactéries, champignons et microbes.

Sur l'échangeur de chaleur, la technologie i-Clean élimine les impuretés en les gelant et décongelant rapidement. Un ioniseur libère des ions positifs et négatifs qui désactivent les bactéries et les transforment en molécules d'eau. Enfin, une sonde intégrée détecte l'humidité dans la pièce pour ajuster et atteindre la teneur en humidité souhaitée.



Confort optimisé et connectivité



Plusieurs modes disponibles sur les appareils optimisent le confort : oscillation automatique des volets (3D Swing), réglage des flux d’air pour éviter les courants d'air froids (Breeze Away), répartition uniforme des flux (Auto-Sweep), température ajustée là où se situe la télécommande (Follow me), fonction Nuit, détecteur de mouvement, mode Turbo, etc.

Climate 6000i peut être fournie avec un module Wi-Fi pour gérer le système à distance (via l’appli Bosch HomeCom Easy) et augmenter les économies d’énergie, notamment grâce à la programmation hebdomadaire. Par ailleurs, Bosch propose gratuitement l’appli Climate Select (sur App Store et Google Play) qui simule l’installation de l’appareil et fournit une aide à la prescription pour le professionnel. Avec l’outil de sélection intégré, il est possible de déterminer facilement le modèle adéquat.