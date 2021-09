Climat : l’appel des scientifiques aux gestionnaires d’infrastructures

Glaçant et toujours plus précis au fur et à mesure des progrès de la science, le diagnostic du réchauffement de la planète a fait l’objet d’une présentation officielle le 1er septembre au ministère de l’Ecologie. Co-présidente du groupe de travail numéro 1 qui a élaboré la première partie du rapport 2022 pour le groupe d’experts intergouvernemental d’études sur l’évolution du climat (Giec), Valérie Masson Delmotte appelle les gestionnaires d’infrastructures à l’utiliser.