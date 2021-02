Projet de loi Climat et Résilience : les articles qui concernent la construction

dossier Projet de loi Climat et Résilience : tout ce qui [...]

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Loi Climat et Résilience Supprimer France Supprimer Vie du BTP Supprimer Droit de la construction Supprimer Performance énergétique Supprimer Artificialisation Supprimer Valider Valider

Examiné mercredi 10 février en Conseil des ministres, le très attendu projet de loi "portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour le climat" comporte 69 articles répartis en 6 titres : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement.

150 citoyens puis 149 propositions puis 69 articles répartis en 6 titres, le projet de loi "portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour le climat" est censé représenter la quintessence de l'action environnementale du gouvernement (ou le détricotage des travaux de la Convention citoyenne c'est selon, voir encadré).

Il "ancre l'écologie dans la société française et fait le dernier kilomètre de la transition écologique" et surtout rend "crédible" l'atteinte de l'objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, a ainsi expliqué Matignon.

Les 6 titres - consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement - couvrent tout le champ de la société mais ce sont bien entendu le titre IV, "se loger", et ses 19 articles qui focaliseront l'attention du secteur de la construction.

Comme prévu, le projet de loi contient notamment des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques et des mesures fortes pour réduire par deux le rythme d’artificialisation.

Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour "accélérer la rénovation des logements et ainsi encourager la structuration de la filière rénovation du secteur du bâtiment et la création d’emplois".

Performance énergétique

Il commence par renforcer le diagnostic de performance énergétique.

L’article 40 adapte ainsi les obligations d’audit énergétique et de DPE en ciblant les personnes morales ou physique en capacité de décider d’engager des travaux de rénovation énergétique (acquéreur d’un bâtiment en monopropriété, syndicat de copropriété, …). L’audit énergétique sur les bâtiments résidentiels en monopropriété dont la consommation énergétique est excessive (classes F et G du DPE selon l’article 39) est rendu obligatoire à l’occasion des transactions immobilières.

Les obligations de production du DPE dans les bâtiments d’habitation collective sont aussi réécrits afin de les adapter à l’évolution prévue par l’article 44 du projet de loi (obligation d’élaboration d’un plan pluriannuel de travaux dans les copropriétés).

L'autre objectif est bien l'interdiction des passoires thermiques dès 2028.

Pour cela, il sera, lors du renouvellement d’un bail ou de la remise en location, désormais interdit (article 41, avec entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi) d’augmenter le loyer des logements F et G, les fameuses "passoires thermiques".

Et à compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimal (art. 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989), dans le cadre de la définition de la décence des logements, deviendra un "niveau de performance minimal".

Ainsi, à compter du 1er janvier 2028, ce niveau devra correspondre à un niveau supérieur ou égal à celui définissant les logements très peu performants (classe E du DPE selon l’article 39).

"Service public de la rénovation"

Pour massifier les rénovations énergétiques, l’article 43 propose sur l’ensemble du territoire national "un accompagnement uniformisé", tout en permettant aux collectivités territoriales d’adapter l’offre de service aux besoins de leur territoire.



Grâce à l’habilitation à légiférer par ordonnance de l’article 45, le gouvernement pourra réformer le régime de police administrative de contrôle des règles de construction et à harmoniser l’ensemble des dispositifs impactés par cette création, y compris le régime de police judiciaire prévu au livre I du code de la construction et de l’habitation.

Artificialisation des sols

Après que l'interdiction des chauffages en terrasses de café a eu droit à son propre chapitre (le II avec l'article 46), c'est dans un chapitre III, qu'est abordée la lutte l’artificialisation des sols et l’étalement urbain.

Le projet de loi fait évoluer les modes d’urbanisation "pour protéger durablement nos espaces naturels, agricoles et forestiers et pour réduire les mobilités contraintes" avec notamment un objectif programmatique de réduction par deux du rythme d’artificialisation sur les dix prochaines années par rapport à la décennie précédente (art.47) et le fameux objectif « Zéro artificialisation nette » (art.48, avec une définition de la notion d’artificialisation, en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols).

Pour le suivi de ces objectifs, chaque commune ou intercommunalité devra produire un rapport annuel, rendant compte de l’artificialisation des sols et donnant lieu à un débat devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante (art.50).

La question des zones commerciales (interdiction de création de nouvelles surfaces qui entraîneraient une artificialisation, dérogations pour un projet d’une surface de vente inférieure à 10 000 m² et outils pour la requalification des zones) est traitée dans les articles 52 et 53.

Pour inscrire davantage le secteur du bâtiment dans l'économie circulaire, l'article 54 propose de fournir aux maîtres d’ouvrage un outil d’aide à la décision lors de la conception d’un projet de construction, de démolition ou d’aménagement leur permettant d’identifier les potentiels de changement de destination et d’évolution des bâtiments concernés par l’opération. Ainsi, lors de la conception du projet ou avant sa démolition, le maître d’ouvrage devra réaliser une étude de potentiel de changement de destination du bâtiment – adossée au diagnostic déchets dans les cas de démolition.

L’article 55 habilite lui le gouvernement à légiférer par ordonnance pour compléter les principales mesures proposées, "en assurant un renforcement des conditions liées à l’urbanisation en matière d’urbanisme et d’aménagement".

Protection des zones naturelles

Enfin, la protection des zones naturelles protégées et sensibles sera renforcée face au risque d’artificialisation via l’article 56, qui prévoit d’inscrire dans la loi les objectifs de la stratégie nationale pour les aires protégées 2020-2030 fixés par le président de la République et notamment la constitution d'un réseau d’aires protégées couvrant 30 % du territoire national.

L’article 57 redonne aux titulaires du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles (articles L. 215-4 à L. 215-8 du code de l’urbanisme) la capacité d’exercer ce droit dans les périmètres sensibles créés par l’Etat avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement instituant les espaces naturels sensibles.

Enfin l’article 58 prévoit une habilitation afin d’autoriser le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour permettre aux collectivités territoriales de s'emparer du sujet de la nécessaire adaptation des territoires littoraux au recul du trait de côte. Il s’agit de mobiliser des outils permettant aux collectivités de mener des projets d’adaptation et de recomposition urbaine, articulée avec leur politique en matière de maintien du trait de côte (ouvrages de protection, solutions fondées sur la nature, mais aussi suppression d’ouvrages, etc.) et de prendre en compte le recul du trait de côte dans les documents d’urbanisme au travers de zones spécifiques et y appliquer des règles de constructibilité adaptées et planifier l’adaptation des territoires au recul du trait de côte en conséquence.