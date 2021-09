Climat : Biscarosse aux avants postes de l’adaptation

Trois bâtiments de Biscarosse (Landes) attendent de passer de l’autre côté du trait de côte, après 2025. Le grand hôtel et les deux villas de bois attenantes servent de test régional à la stratégie d’adaptation et de repli, mise en œuvre par la communauté de communes des Grands lacs, et désormais encouragée par la loi Climat et Résilience. Le 18 septembre à l’issue de leur séminaire annuel, les paysagistes conseil de l’Etat ont visité la station balnéaire qui conforte leur engagement dans la transition écologique.