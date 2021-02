Clim + renforce son réseau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Essonne Supprimer Valider Valider

L’enseigne de SGDB France, spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation pour les professionnels, ouvre une nouvelle agence à Corbeil-Essonnes (91).

Clim +, le distributeur de climatisation, chauffage et ventilation renforce sa présence en Ile-de-France. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France) vient d’inaugurer une nouvelle agence à Corbeil-Essonnes (91). Sur une surface moyenne totale de200 m² dont 50 m² de libre-service et 150 m² de dépôt, ce point de vente propose près de 1500 références en J+0, et plus de 3000 en J+2. Avec cette ouverture, le parc magasin de Clim+ s’élève à 55 dépôts.