Clim + ouvre une nouvelle agence

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Maine-et-Loire Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation, poursuit de renforcer son maillage géographique avec l’ouverture d’un point de vente à Angers (49).

Clim+ compte désormais 56 points de vente sur le territoire. L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation, vient d’inaugurer une nouvelle agence. Cette dernière est implantée dans le zone industrielle (ZI) Saint Serge, à Angers (49).

Sur le même sujet Une directrice générale chez Clim+

120 m² de LS

Sur une surface moyenne totale de 340 m² dont 120 m² de libre-service et 220 m² de dépôt, cette agence propose près de 1500 références en climatisation/chauffage, accessoires de climatisation, aéraulique, ventilation, outillage et équipements, consommables et froid commercial. Notons que 'l'enseigne s'engage également à donner un accès permanent à plus de 3 000 références produits, disponibles à J+2 sur toute la France pour une commande effectuée avant 12 heures auprès d’une agence ou sur le site internet climplus.com".