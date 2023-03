Clim+ ouvre une nouvelle agence dans le Morbihan

L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France étoffe son réseau et ouvre une nouvelle agence de 350 m² dont 180 m² de libre-service à Auray dans le Morbihan. Sur place est présente une équipe de 4 collaborateurs pour aider les clients à choisir parmi 3 000 références (en PAC air/air, PAC air/eau, accessoires, ventilation et outillage). Plus de 5 000 références produits sont par ailleurs disponibles à J+2 pour une commande effectuée avant 12 heures auprès d’une agence ou sur le site internet de Clim+.

Une 66ème agence

Implanté dans la zone d’activité en périphérie d'Auray et facilement accessible par la 4 voies, ce nouveau lieu est stratégiquement placé proche des autres enseignes du Groupe Saint-Gobain : Point.P, Cedeo et CDL Elec. Pour Clim+, c’est la première ouverture d’agence en 2023 après les 4 de l'année passée à Voiron (38), Saint-Omer (62), Rouen (76) et Queue-en-Brie (94). L'enseigne compte désormais 66 agences réparties en France.