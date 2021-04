Clim+ embauche

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Saint-Gobain Distribution Bâtiment France Supprimer Embauche Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour accompagner sa stratégie de développement, l’enseigne spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation prévoit 100 nouveaux recrutements en 2021.

Clim +, l’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), ne manque pas d’ambition. Elle veut poursuivre le développement de son activité pompes à chaleur et ventilation et renforcer son maillage territorial avec l’ouverture de nouvelles agences. Mais pour atteindre ses objectifs, elle a besoin de bras. Elle prévoit de recruter une centaine de personnes en 2021.

CDI et alternants

Le réseau spécialisé en chauffage, ventilation et climatisation recherche « profils expérimentés comprenant à la fois des compétences techniques et commerciales », et plus précisément « des commerciaux sédentaires et itinérants ainsi que des chefs d’agence sur des postes en CDI à temps plein. »En parallèle, l’entreprise des alternants « en vue de les embaucher à l’issue de leur formation ». Plus de 40 entrées ont déjà été réalisées et environ 50 postes sont encore à pourvoir d’ici fin 2021 sur toute la France ».

Acompagnement et évolution

«Ces nouvelles recrues sont indispensables pour soutenir notre croissance et le déploiement de nos nouveaux points de vente. Les nouveaux arrivants se voient confier très rapidement de vraies responsabilités sur un secteur en pleine évolution. Nous saurons les accompagner sur les compétences techniques et les aider à évoluer au sein de l’enseigne», explique Philippe Latournerie, directeur des ressources humaines de Clim+.