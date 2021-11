Clichy : la nouvelle cour de récréation du collège Jean-Macé a été inaugurée

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

Les travaux de réaménagement de la cour de récréation du collège Jean-Macé ont pris fin. Celle-ci vient d’être inaugurée.

La cour de récréation du collège Jean-Macé, à Clichy (Hauts-de-Seine), vient de connaître d’importants travaux de réaménagement. Ce chantier, qui a duré un an environ, vise à répondre aux besoins des élèves d’évoluer dans des espaces végétalisés et de disposer de meilleurs aménagements. Il a permis de créer des espaces verts et ombragés ainsi qu’un jardin pédagogique. Avec ce dernier, les cours à l’extérieur seront désormais possibles. Dans le cadre de ce chantier, les revêtements de sol ont été aussi refaits. Ils sont devenus plus clairs et moins réfléchissants. Le nouveau sol de béton drainant dispose d’une meilleure capacité d’absorption de l’eau. Un récupérateur des eaux de pluie provenant des toits vient également d’être installé. Celles-ci seront utilisées pour l’arrosage du potager et des plantations.



Ces travaux ont été achevés en septembre. Quant à la cérémonie d’inauguration, elle s’est déroulée le 11 octobre dernier, en présence de Georges Siffredi, président du département des Hauts-de-Seine, d’Alice Le Moal, conseillère départementale et adjointe à la Jeunesse, et de Rémi Muzeau, maire de Clichy.



Le réaménagement de la cour du collège Jean-Macé est chiffré à 2,5 M€. L’agence de l’eau Seine-Normandie a participé au financement à hauteur de 137 k€.