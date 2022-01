Clichy-la-Garenne : travaux d’extension et de réhabilitation de la Maison du Régisseur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Hauts-de-Seine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Le projet d’extension et de rénovation de la Maison du Régisseur à Clichy-la-Garenne vient d’être lancé.

La Maison du Régisseur, à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), fera l’objet de travaux d’extension et de rénovation. La transformation et la préservation de ce vestige du passé clichois en un centre de loisirs élémentaires seront assurées par un groupement de maîtrise d’œuvre constitué par Ciel Architectes, Atelier de l’Île Architectes, Choreme, Parica International, Altia et P-Trema.

La construction d’un rez-de-chaussée et d’un rez-de-jardin est confiée à l’Atelier de l’Île Architectes. Cette démarche devrait garantir la conservation et la mise en valeur du bâtiment existant. Une grande halle et de nombreuses salles d’animation sur plus de 700 m² constitueront le centre de loisirs. L’installation d’un jardin pédagogique de plus de 500 m² est également prévue. La conception de cet équipement urbain doit répondre aux exigences écologiques de l’écoquartier. Pour réduire l’empreinte écologique des travaux, l’extension sera réalisée en structure bois.

La livraison de ce projet d’extension et de réhabilitation de la Maison du Régisseur est programmée en 2023. À terme, le site accueillera plus de cent enfants âgés de 6 à 12 ans qui bénéficieront d’un encadrement assuré par une douzaine d’animateurs.